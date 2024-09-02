Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın üst düzey yönetimiyle ilgili ilginç bilgileri açığa çıkardı. Buna göre Tim Cook, uzun yıllardır üst düzey yöneticilere servet ödeyerek şirketten ayrılmamalarını sağlıyormuş. Hiç çalışmasalar bile. Tamam da neden?

Tim Cook, 2011 yılında Steve Jobs’ın yerine gelerek Apple’ın CEO’luğunu üstlenmişti. Cook’un başta olduğu süre boyunca da Apple’ın yükselmeye devam ettiğini görmüştük. Öyle ki teknoloji devi, dünyanın en değerli firması olmayı başarmıştı. Şu anki değeri de 3,481 trilyon dolardı.

Cook baştayken Apple’ın üst düzey yönetiminde neler olduğu konusunda pek bir detay yoktu. Şu ana kadar emekli olan lar ve birkaç ayrılan kişi dışında büyük değişiklikler görmemiştik. Bloomberg’den Mark Gurman, bu konu hakkında yeni bilgileri ve Cook’un nasıl bir strateji izlediğini bizlerle buluşturdu. Gurman’ın aktardığına göre CEO Tim Cook, insanların Apple’a olan bağlılığını tutmak için çok az çalışsalar bile kıdemli çalışanları şirkette tutuyor..

Apple, hiç çalışmayan üst düzey yöneticilerine yıllar boyunca servet ödemiş

Aslında bu strateji, Steve Jobs’ın hayatını kaybettiği döneme kadar uzanıyor. Jobs’ın aramızdan ayrılışının ardından Apple’ın donanım tarafında çok önemli bir rol oynayan Bob Mansfield şirketten ayrılmak istemiş. Bu da yatırımcıları büyük oranda endişelendirmiş. Cook da yüksek miktarda para teklif ederek Mansfield’ın şirkette daha uzun kalmasını sağlamış.

Daha da ilginç olanı ise Mansfield’ın bir süre neredeyse hiç çalışmaması. Öyle ki Gurman’ın iddiasına göre Mansfield, Apple’ın yakın zamanda iptal edilen sürücüsüz araba projesi Apple Car başlayana kadar çok az çalışıyormuş. Buna rağmen servet ödenmeye devam edilmiş.

Cook, 2015’te Apple’ın çok başarılı tasarımcısı Jon Ive’da da aynı stratejiyi kullanmış. Ive, şirketten ayrılmak istemiş ancak bu gerçekleşmemiş. Nedeni ise Cook’un ona yüksek miktarda para ve haftada 1 veya 2 gün çalışma teklif etmesiymiş. Ive, 2019’da şirketten nihayetinde ayrılıp kendi şirketini kurmuştu ancak yeni bilgiler 4 yıl boyunca bu şekilde çalıştığını ortaya koydu. Buna rağmen Apple, 4 yıllık süreçte Ive’ın projelere “büyük katkı” sağladığına dair açıklamalar yapmıştı.

Hâlâ aynı taktiğin uygulandığı da gelen bilgiler arasında. App Store’un başındaki Phill Schiller bunlardan biri. Geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılacağını açıklayan CFO Luca Maestri de son örnek. 2025’te CFO’luğu bırakacak Maestri, Tim Cook’a danışmanlık yapmaya devam edecek ve Apple’dan para alacak.

Az çalışmalarına rağmen bu kadar para ödeme taktiğinin tartışmalı bir taktik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Apple’da para sıkıntısı yok. Hiç de olmayacak gibi gidiyor. Firma, şu anda dünyanın en değerlisi ve en çok sevilen şirketler arasında üst sıralarda. Yani yıllar boyunca bu taktiği uygulamak başarılı olmuş olabilir. Ancak bu kadar büyümüşken hâlâ gerek var mı tartışılır. Halkın çoğunun tanımadığı bir yöneticinin ayrılması, muhtemelen günümüzde insanların Apple’a olan güvenini pek sarsmayacaktır.