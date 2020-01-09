Apple, Çin ile ABD arasındaki ticari savaşa rağmen buradaki akıllı telefon satışlarını artırmayı başardı. Şirket, akıllı telefon satışlarında bir önceki yıla göre yaklaşık %19’lık bir artış yaşadı.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim ve ticaret savaşı, bu iki ülkede faaliyet gösteren şirketleri de etkilemişti. ABD tarafındaysa bu ticaret savaşından en çok zarar gören şirketlerden bir tanesi, hiç şüphesiz ki dünyanın popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Apple’dı.

Bloomberg’de yer alan habere göre ABD’li teknoloji devi Apple, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’deki iPhone satışlarında bir önceki yıla göre %18,7’lik bir artış yaşadı. Şirketin Çin gibi büyük bir ülkede pazar payını genişletmesi şirket için oldukça önemli.

Telefon satışında artış

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Akademisi tarafından toplanan verilere göre Apple, yaklaşık olarak 3,18 milyon akıllı telefon satış rakamına ulaşmayı başardı. Şirket, eylül ve ekim ayı periyodunda Çin’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %6’lık bir büyüme yaşamıştı.

Yukarıda da vurguladığımız gibi Apple için oldukça önemli bir pazar olan Çin, şirketin ABD’den sonraki en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor. Apple, bölgede yavaşlayan akıllı telefon satışlarını Çin tatil dönemi sayesinde artırmayı başardı. Satış rakamlarına bakıldığında yükselişin ana tetikleyicisinin ise iPhone 11 olduğu görülüyor.

Akademi tarafından yayınlanan rapor, 2019 yılı içerisinde Çin’de toplamda 389 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu cihazların 13 milyon tanesi ise 5G bağlantı desteği olan telefonlar. Apple’ın cihazlarında 5G desteğinin bulunmaması sebebiyle satışlarda düşüş yaşayacağı öngörülmüştü ancak satış rakamları bu öngörülerin pek de tutmadığını göstermiş oldu.