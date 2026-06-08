Bu sabah Türkiye'de çok sayıda kullanıcı Ziraat Bankası'ndan devasa miktarlarda işlem yapılması için şifre gönderen SMS'lerle karşılaştı. Bankanın SMS sisteminin hacklendiği iddia ediliyor.

Siber saldırılar, hack olayları ve dolandırıcılıklar günümüzün en ciddi konularından biri hâline gelmiş durumda. Maalesef ülkemizde de sık sık böyle şeylerin yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise en çok kullanılan bankalardan biri olan **Ziraat Bankası **ile ilgili böyle bir iddia ortaya atıldı.

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Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, bugün sabaha karşı Ziraat Bankası’ndan bir sahte para işlemine dair SMS aldıklarını bildirdi. Bunun ardından ise bankanın SMS sistemlerinin hacklendiği iddia edildi.

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Yüksek miktarda işlem yapılacağına dair sahte SMS'ler geldi

Çeşitli platformlardan yapılan paylaşımlara göre sabaha karşı Türkiye’nin dört bir yanından Ziraat Bankası kullanıcılarına kredi kartlarıyla devasa miktarlarda işlem yapılması için şifreler içeren ve direkt banka tarafından gönderilen SMS’ler geldi. Bu SMS’lerde genellikle 1 milyon TL harcama işlemi için şifreler yer alıyordu. Yukarıdan bir ekran görüntüsünü görebilirsiniz.

Bunun ardından da birçok kullanıcı çok endişelenerek bankaya ulaşmaya çalıştı, uygulamadan hesaplarını kontrol etti. Neyse ki gerçekten böyle bir işlem gerçekleşmediği görüldü. Sonrasında ise Ziraat Bankası’nın SMS sistemlerinin hacklendiği iddiaları ortaya atıldı. Yani muhtemelen bankanın ana veri tabanı, hesaplar ve varlıklar güvende ancak SMS sisteminde bir açık oluşmuş olabilir.

Kullanıcılar şu anda Ziraat Bankası tarafından yapılacak bir açıklamayı bekliyor. Henüz bankadan konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.