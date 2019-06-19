Apple'ın Çin'deki üretimini farklı noktalara kaydırmayı planlıyor ve bunun tek sebebi ABD ve Çin arasındaki ticari savaş değil.

Nikkei Asian Review’da yer alan bir habere göre Apple, üretiminin %15 ile %30 arasındaki bir bölümünü Çin dışına çıkarmayı planlıyor. Teknoloji devinin bunu yapmasının tek sebebi de Çin ve ABD arasında devam eden ticaret savaşı değil.

Çin ile olan ticaret savaşı kapsamında ABD, dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesinden gelen mallara uygulanan vergileri artırmaya devam ediyor. ABD, ayrıca bu yöntemi farklı kategorilerdeki ürünlere de uyguluyor. Bu da şirketleri kâr marjını düşürme, fiyatları artırma ve üretimi kaydırma seçeneklerine zorluyor ki habere göre Apple, son seçenek üzerinde duruyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ticaret savaşı dışında etmenlerde bulunuyor. Nikkei’ye konuşan bir yönetici, Apple’ın bu hamleyi yapmasının sebepleri arasında düşen doğum oranı, artan emek gücü maliyeti ve üretimini bir ülkede aşırı derecede merkezileştirme bulunuyor. Ayrıca Çin ve ABD arasındaki gerilim durulsa bile Apple, bu üretim kaymasını yapmakta kararlı.

Çin, bu senenin başlarında son 70 yılın en düşük doğum oranlarına ulaştığını ve ülkedeki emek gücü maliyetinin 2017’den bu yana artışa geçtiğini açıkladı. Tüm bunlar, Çin’in düşük iş gücü maliyeti kozunu elinden alıyor.

Ayrıca Foxconn da Apple donanımları üretiminin tamamını Çin’in dışına çıkaracağını açıkladı. Tabii her şeye rağmen ABD dışında satılacak ürünlerde Çinli şirketlerle üretim konusunda çalışmak hâlâ mantıklı bir seçenek.