Çin hükümetinin çalışanlara iPhone kullanmayı yasakladığı iddiası Apple hisselerinde sert düşüşe yol açtı. Şirket sadece birkaç günde 200 milyar dolar değer kaybetti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son birkaç gündür Çin'den gelen haberlerle gündemde. Önce Wall Street Journal, ardından da Bloomberg'ün servis ettiği haberlere göre Çin hükümeti, hükümet çalışanlarının iPhone kullanmalarını yasakladı. Çin hükümeti tarafından resmi olarak doğrulanmadığı için henüz iddia aşamasında olan karar, daha şimdiden Apple'a zarar vermiş durumda. Apple hisseleri, Çin'deki gelişmeler nedeniyle ciddi anlamda gerilemeye başladı.

Aslına bakacak olursak Çin hükümetinin Apple ile alıp veremediği bir şey yok. Hatta Apple, üretiminin ciddi bir bölümünü Çin'de gerçekleştiriyor. Şirketin Çin'deki satışları ise küresel cironun yüzde 18'ine denk geliyor. Ancak ABD ile Çin hükümeti arasındaki rekabet, geçmişte Huawei'ye olanlar gibi bu kez de Apple'a zarar veriyor. Tabi Apple'ın küresel çaptaki gücünü düşündüğümüzde, sonunun Huawei gibi olmayacağı aşikâr.

Apple, haberler nedeniyle 200 milyar dolar değer kaybetti

Apple hisseleri, 2023'ün başından beri istikrarlı bir şekilde yükseliyordu. Hatta 31 Temmuz 2023'te yıllık bazda rekor seviyeye ulaşıldı. O günlerde 196 doların üzerinde olan hisse senetleri, bir nebze geri çekildi ancak toparlanma yeniden başlamıştı. Daha 5 Eylül'de 190 dolar seviyelerinde olan hisseler, Çin'den gelen haberlerle sert bir düşüşe ev sahipliği yaptı. Apple hisseleri, an itibarıyla 177 dolardan işlem görüyor. Böylelikle toplam kayıp, 200 milyar doları aşmış oldu...

İşin içinde ABD ile Çin olduğu zaman bu tür olaylar yaşanması doğal. Zira her iki ülke de birbirine karşı çok sert tavırlar takınıyor. Örneğin ABD, Çin'in bazı çip teknolojilerine erişimini kısıtladı. Ayrıca Çinli şirketlerle yapılacak ticaretlere de bazı kısıtlamalar getirildi. Çin ise yine çip teknolojileri üzerinden ABD'yi hammaddesiz bıraktı. Yaşanan son olay, Çin'den ABD'ye yeni bir misilleme olmuş oldu...