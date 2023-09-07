Apple'ın yapay zekâya yönelik çalışmaları ifşa oldu. Edinilen bilgilere göre şirket, birden çok yapay zekâ odaklı ekibe sahip ve bu çalışmalar için her gün milyonlarca dolar harcıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir kendi yapay zekâ dil modelini geliştirdiği iddialarıyla gündemde. Aslına bakacak olursak gerek sızdırılan bilgiler gerekse CEO Tim Cook tarafından yapılan açıklamalar, bu iddiaların yersiz olmadığını gözler önüne seriyor. Konuya aşina kaynakların yaptığı son açıklamalar ise Apple'ın yapay zekâ sektöründe tahminlerin ötesinde bir noktada olduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre Apple'ın yapay zekâ üzerine çalışan birden çok ekibi var. Bu ekiplerin kimi sohbet botları, kimi ise görsel zekâ üzerine çalışmalar sürdürüyor. Hatta Apple'ın dil modelleri üzerine çalışan ekibini "Foundational Models" olarak isimlendirdiği söyleniyor. İddialara göre 16 kişiden oluşan bu ekibin içinde geçmişte Google için çalışmış bazı mühendisler de bulunuyor.

Apple, bu ekiplere her gün "milyonlarca dolar" harcıyor

The Information'a konuşan isimsiz kaynaklara göre Apple, yapay zekâ için eşi benzeri görülmemiş harcamalar yapıyor. Hatta bu harcamaların günlük bazda bile milyonlarca dolar olduğu ifade ediliyor. Apple, yapay zekâ konusunda rakiplerine göre gerideymiş gibi görünüyor olsa da arka planda çok ciddi çalışmalar yapılıyor gibi görünüyor. Peki eldeki verilere göre son kullanıcı, Apple'ın yaptığı çalışmalardan nasıl etkilenecek?

Siri, görüntü oluşturma ve dahası!

Apple'ın oluşturduğu birimlerin başındaki isim, şirketin yapay zekâdan sorumlu başkanı John Giannandrea. Giannandrea, Siri'nin bugünlere gelmesini sağlayan en önemli isim. Buradan, Apple'ın yapay zekâ çalışmalarının Siri deneyimini iyileştireceği çıkarımını yapabiliriz. Şöyle bir detay da verelim; Apple'ın yapay zekâ dil modelinin GPT-3.5'ten daha güçlü olduğu söyleniyor. Ancak bundan dahası da olacak. Edinilen bilgilere göre Apple, fotoğraf ve videoları tanıyıp analiz edebilen, hatta video bile oluşturabilen çok yönlü bir yapay zekâ aracı üzerinde çalışıyor.