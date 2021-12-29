Apple, En 'Özel' Çalışanlarına 180 Bin Dolar Bonus Dağıtıyor

Teknoloji dünyasının sanal ve artırılmış gerçekliğe yoğunlaşmaya başladığı şu dönemlerde Apple, çalışanlarına 180 bin dolara varan bonuslar vermeye başladı. Bunun tek nedeniyse çalışanlarını başka şirketlere kaptırmamak, özellikle de Meta’ya.

Teknolojinin katlanarak ilerlemesiyle birlikte 5 yıl önce söylense bile pek çok kişinin imkânsız diyeceği teknolojiler artık kapıda. Bu durum, bir yandan da teknoloji şirketlerinin birbirleriyle olan rekabetini günden güne kızıştırmaya devam ediyor. Geleceğe yönelik teknolojileri geliştirmek için deneyimli ve başarılı çalışanlar şirketlerin gözdesiyken, teknoloji devleri bu çalışanları hem diğer şirketlerden transfer etmek, hem de kendi çalışanlarını korumak için mücadele ediyorlar.

Henüz geçtiğimiz günlerde Apple, metaverse geleceğine odaklanan, bunu da ismini Meta olarak değiştirerek daha da belirgin eden Facebook’tan bir çalışan transfer etmişti. Bugün ortaya çıkan bazı bilgiler de Apple’ın kendi çalışanlarını korumak için ne denli çaba gösterdiğini ortaya koydu. Elbette bu ‘çaba’nın büyük bir bölümü paradaydı.

50 bin dolardan 180 bin dolara kadar bonus veriliyor

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, bünyesindeki yetenekleri kaybetmemek için en iyi mühendislerine 50 bin dolardan 180 bin dolara kadar hisse senedi bonusu vermeye başladı. Bu bonus, çalışanların maaşlarından, ikramiyelerinden ve diğer ek ücretlerinden ayrı bir bonustu. Çoğu mühendisin 80 – 120 bin dolar aralığında hisse senedi aldığı belirtilirken Apple’ın bu hareketi özellikle Meta’ya çalışan kaptırmamak için yaptığı bildirildi.

Apple’ı Meta’ya karşı böylesine büyük bir hamleye geçiren, her yıl milyon dolarları ekstra olarak çalışanlarına ayırmasını sağlayan şey, Meta’nın son birkaç ay içinde 100 eski Apple mühendisini işe almasıydı. Fakat Apple, Meta’nın bu transfer başarısını aynı oranda yapamadı. Dolayısıyla şirket, Meta ve birçok teknoloji şirketine karşı bir yetenek savaşı yürütmeye başladı.

Apple ve Meta’nın yetenek avını başlatmalarını sağlayan şey de iki şirketin de artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine yoğunlaşıyor olmasıydı. Her iki şirket de önümüzdeki birkaç yıl içinde devrim yaratacak AR ve VR donanımlarını piyasaya sürecekken, bu ürünlerin başarısını da yetenekli iş gücü belirliyor olacak. Meta’nın Apple’a göre önde başlattığı yetenek savaşının sonucunu ve bu savaşın boyutlarının nereye varacağını bekleyerek göreceğiz.