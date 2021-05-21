Apple'dan Epic Games davası hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Cupertino merkezli şirketin iddiasına göre Epic Games bu işte yalnız değil ve arkasında yazılım devi Microsoft var.

Epic Games ile Apple arasındaki dava her geçen gün biraz daha garip bir hâl alırken yeni iddialar ortaya atıldı. Apple’ın iddiasına göre Epic Games bu davanın en başından beri yalnız değildi. Arkasında olan ve onu destekleyen firma ise Apple'a göre Microsoft’tan başkası değil.

Apple, mahkemeye yaptığı başvuruda Xbox’ın yöneticisi olan Lori Wright’ın ve diğer Microsoft çalışanlarının ifadelerinin reddedilmesi gerektiğini belirtti. Buna gerekçe olarak ise “Microsoft’un ve çalışanlarının bu olayda üçüncü taraf olmadıkları ve bu nedenle mahkemenin kararını değiştirecek ve adaleti engelleyecek ifadeler verecekleri" ifadeleri kullanıldı.

Microsoft Epic Games’i kullanıyordu:

Apple’ın yine aynı başvurudaki iddiasına göre Microsoft, Epic Games’i yıllardır bir “maşa” olarak kullanıyordu. Burada maşa olarak çevirebileceğimiz durum, bir firmanın tamamen kendisinden bağımsız bir firmayı kullanarak toplumun ve diğer şirketlerini tepkisini ölçmesini temsil ediyor. Bu sebeple de Microsoft'un mahkemede Epic Games lehine ifadeler vererek suçu Apple’a yıkmak istediği iddia edildi.

Daha önce de buna benzer iddiaları olan Apple’ın son başvurusunda bu iddiaları daha da sert bir şekilde yinelediğini görmekteyiz. Apple, başvurusunda “Microsoft şirketi ve çalışanları, bu davada sözde taraf olmayacaklarını belirttikleri halde Epic Games’in tarafını tutarak davanın gidişatını sekteye uğratmakta, adaleti engellemekte ve haklı olan tarafı haksız çıkarmaya çalışmaktadır. Makul ve objektif bir gözlemcinin bu durumda aklına gelecek tek soru acaba Microsoft, Epic Games’i gerçekten de bir maşa olarak kullanıyor mu?” şeklinde çok sert açıklamalar yaptı.

Bütün bu sert iddialardan sonra hem Microsoft hem de Epic Games cephesinden konuyla ilgili açıklamalar beklenirken Apple’ın CEO’su Tim Cook’un da konuyla iligili açıklama yapacağı belirtildi.