Apple, bu yıl içerisinde gelecek olan yeni işletim sistemi güncellemeleri ile kullanıma açılacak olan erişilebilirlik uygulamalarının önizlemelerini gösterdi.

Cupertino'lu teknoloji devi Apple, bu yıl içerisinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 gibi yeni işletim sistemlerini de dağıtmaya başlayacak. Yeni işletim sistemleri ile birlikte yeni gelecek olan erişilebilirlik özelliklerinin de bir önizlemesi yayımlandı. Açıklama, 16 Mayıs'taki Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nden hemen önce geldi.

iPhone ve iPad'lere gelen özellikler:

iPhone ve iPad modelleri, göz izleme teknolojisine kavuşacak. Böylece kişiler yalnızca gözlerini kullanarak cihazlarını kontrol edebilecek. Ayrıca müzikler de titreşimler ile engelli bireylere aktarılacak. Bununla birlikte VoiceOver sesli klavyelere de sesli kısayollar eklenecek. Ayrıca bu cihazlar, araç hareketlerine karşı da kullanıcılarını uyarabilecek.

CarPlay için gelecek yenilikler:

CarPlay, yeni güncelleme ile sesli kontrol özelliğine kavuşacak. Buna ek olarak etraftaki sesler, yazılı uyarılar ile kullanıcılara aktarılacak. Bunun için Ses Tanıma özelliği kullanılacak. CarPlay ayrıca renk filtrelerine de sahip olacak.

Vision Pro'ya gelecek yenilikler:

visionOS 2 ile birlikte Apple'ın başlıklarına Live Captions özelliği gelecek. Böylece az işiten ya da işitme engelli kullanıcılar da konuşmaları takip edebilecekler. Bu özellik hem gerçek sohbetlerde hem de sesli uygulamalarda kullanılabilecek.

Apple ayrıca bu yıl, VoiceOver uygulamasına da yeni sesler ve yeni kontroller getirecek. Bununla birlikte okuma gerektiren uygulamalarda da büyüteç özelliğini kullanıma alacak. Braille alfabesi ile yazanlar da bu klavyeye daha çabuk erişebilecek.

Konuşma güçlüğü çeken ya da konuşamayan kişiler artık Mandarin dilinde de iletişim kurabilecekler ve kişisel sesler seçebilecekler. Fiziksel zorluklar yaşayanlar ise cihazlarda ekranın bir kısmını kullanarak tamamını kontrol edebilecekler. Tuşlar yerine de ekrana dokunarak kamera kontrolleri mümkün olacak.

Apple'ın yeni iOS 18'i 10 Haziran'daki WWDC'de tanıtması bekleniyor.