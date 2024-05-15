Apple, kendi uygulama mağazasında bugüne kadar engel olduğu toplam şüpheli işlem miktarını açıkladı.

2008 yılında Apple App Store hayatımıza girdiğinden bu yana Cupertino'lu teknoloji devinin üzerinde çalıştığı konulardan biri de uygulamaların güvenliği ve kötü niyetli kişiler tarafından istismarlarının engellenmesi. Bu konuda özel araçlar ve teknolojiler kullandığını belirten Apple, 2020-2023 döneminde engel olduğu toplam şüpheli işlem miktarını da açıkladı.

Firmadan gelen açıklamaya göre Apple, 2020-2023 döneminde toplamda 7 milyar dolarlık şüpheli işleme engel olurken bu miktarın 1,8 milyar dolardan fazla kısmı da 2023 yılındaki engellenen işlemlerden geldi. Bu süreçte Apple tam 14 milyon çalınan kredi kartını ve 3,3 milyondan fazla hesabı blokladı.

Apple'ın kontrollerini geçemediler

Firmanın yayımladığı sahtekarlık önleme analiz raporuna göre geçtiğimiz yıl 1,7 milyon uygulama, App Store'un sıkı gizlilik, mahremiyet ve içerik standartlarına ulaşamadıkları için mağazaya dahil edilmedi. Apple'ın mağazasında sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı olan mücadelesinde de 374 milyona yakın geliştirici ve kullanıcı hesabına engelleme getirildi.

Teknoloji devinin açıklamasında, zararlı ya da standartları karşılamayan uygulamalar geliştiren geliştiricilerin hesaplarının yanında, sahtecilik için kullanılan bireysel hesapların da kapatıldığı belirtildi. Firmaya göre, çoğunlukla bot olarak kurulan bu hesaplar, sahte incelemeler yazmak veya manipülasyon yaratmak için oluşturuluyor.

Apple son dönemde sahtecilik ile olan mücadelesini daha sık öne çıkarıyor. Yine de App Store'un Apple ekosistemindeki tek pazar olma özelliği, ABD ve AB baskısıyla kırılacak ve firma bu tür açıklamalarıyla bir nevi kendi pazarına da güven yaratıyor.