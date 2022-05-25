Apple'ın eSIM teknolojisine yer verdiği Apple Watch modelleri bugün Apple Store Türkiye'de listelendi. Akıllı saatlerin Türkiye fiyatları, ne yazık ki iPhone 11'den bile yüksek.

Tüm dünyada elektronik SIM (eSIM) teknolojisi giderek yaygınlaşmaya devam ederken, bu da artık her cihazın bir akıllı telefona dönüşmesine aracı oluyor. Bu teknolojiden faydalanan şirketlerden birisi olan Apple, yeni Apple Watch Series 7 ve SE modellerinde eSIM destekli modellere yer vermişti. Fakat bu modellerin ülkemizdeki satışına bugüne kadar başlanmamıştı.

İşte bugün, Apple’ın güncellenen mağazasında heyecanlandıran bir duyuru yapıldı. Apple, Watch Series 7 ve Watch SE akıllı saatlerinin eSIM destekli modellerinin yakında Türkiye'de de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Akıllı saat modellerinin satışına henüz başlanmamış olsa da eSIM destekli saatlerin fiyatları açıklandı.

eSIM destekli Apple Watch modelleri ve fiyatları:

Apple Watch Series SE GPS + Cellular 40mm: 9.299 TL

Apple Watch Series SE GPS + Cellular 44mm: 9.799 TL

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 40mm: 13.399 TL

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 44mm: 13.899 TL

Sadece GPS desteğine sahip olacak Apple Watch modelleri ve fiyatları:

Apple Watch Series SE GPS 40mm: 4.899 TL

Apple Watch Series SE GPS 44mm: 5.399 TL

Apple Watch Series 7 GPS 40mm: 6.999 TL

Apple Watch Series 7 GPS 44mm: 7.499 TL

Peki eSIM destekli Apple Watch ile standart Apple Watch arasında neden bu denli yüksek fiyat farkı bulunuyor?

Türkiye'de hücresel veri destekleyen cihazlar farklı bir vergilendirmeye tabi oluyorlar. Bir başka deyiş ile standart Apple Watch modeli, diğer giyilebilir cihazlarla aynı vergilendirmeye dahilken eSIM destekli Apple Watch modelleri akıllı telefonlarla benzer bir vergilendirmeye sahip. Bu nedenle standart ile eSIM destekli Apple Watch, ABD'de birbirine yakın fiyatlara sahipken Türkiye'de arada büyük bir fark bulunuyor.

Apple Watch’ın GPS modelleri sadece iPhone’unuza bağlı olduğunuzda mesaj alıp göndermenize, gelen aramaları yanıtlamanıza ve bildirimler almanıza izin verir. Neredeyse bir iPhone parasına satılacak GPS + Cellular modeliyse iPhone’dan bağımsız olarak arama yapmanızı ve mesaj göndermenizi sağlıyor. Yani basitçe akıllı saatiniz bir telefona dönüşür.

Şu anda sadece Turkcell destekliyor:

Apple, eSIM desteğini ülkemize getirirken hangi operatörün müşterisi olan Apple kullanıcılarının bu teknolojiden faydalanabileceği de açıklandı. Apple Store’da yer alan bilgilere göre eSIM desteği şu anlık yalnızca Turkcell tarafından sunulacak.