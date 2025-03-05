Apple bugün tanıttığı M4 MacBook Air'lerin ardından eski MacBook Air'leri satıştan kaldırdı.

Apple, yeni M4 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerini satışa sunmasının ardından M2 ve M3 MacBook Air’leri çevrim içi mağazadan kaldırdı.

M2 ve M3 MacBook Air, bugüne kadar Apple'ın çevrim içi mağazasından satın alınabiliyordu ancak Apple artık doğrudan satışlarını durdurmuş durumda.

M2 ve M3 MacBook Air'ler artık satılmıyor

2022 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkan M2 MacBook Air ve geçtiğimiz yılın Mart ayında satışa sunulan M3 MacBook Air, stoklar bitene kadar Apple'ın mağazalarında satılmaya devam edilecek gibi görünüyor ancak stoklar eritilmesinin ardından muhtemel kuvvetle yalnızca yenilenmiş ve 2. el olarak bulunabilecekler.

Apple’a göre M4 çipli yeni MacBook Air, Intel tabanlı modellerden 23 kata kadar daha hızlı ve M1 modeline kıyasla iki kat daha güçlü. Ayrıca yeni M4 MacBook Air, önceki M3 modelinden farklı olarak kapak açıkken iki harici ekranı destekleyebiliyor.

Apple’ın yeni M4 çipli MacBook Air modelleri 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı ve 12 Mart'ta teslimatlara başlanacak.