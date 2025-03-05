Apple nihayet M4 çipli yeni MacBook Air modellerini tanıttı. 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta gelen yeni MacBook Air'ler ön siparişe açılmış durumda.

Apple, bilindik tasarımını koruyarak performansını ileriye taşıyan yeni MacBook Air'i resmî olarak duyurdu.

M serisi çip ailesinin en yeni üyesi M4 ile donatılan yeni MacBook Air, kullanıcılara daha hızlı ve verimli bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

M4 MacBook Air neler sunuyor?

Yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Apple, standart modelde geçen yılın 16 GB RAM kapasitesini korurken, isteyen kullanıcılar için 32 GB’a kadar yükseltme seçeneği sunuyor. Bu da MacBook Air’in Apple Intelligence için minimum gereksinimleri karşılamaya devam ettiği anlamına geliyor.

Bağlantı noktalarında da iyileştirmeler var. Önceki modellerde yer alan iki Thunderbolt 3 bağlantısı, artık daha hızlı veri aktarımı ve daha iyi aksesuar desteği sunan Thunderbolt 4’e yükseltilmiş. Ayrıca MagSafe 3 şarj portu ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi sevilen özellikler de korunuyor.

Yeni MacBook Air, Center Stage destekli geliştirilmiş bir web kamerasına sahip. Bu özellik, konuşan kişiyi çerçevenin ortasında tutarak daha iyi bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Ayrıca klasik renk seçeneklerine ek olarak MacBook Air artık "gök mavisi" adında yeni bir renk seçeneğiyle sunuluyor.

M4 MacBook Air Türkiye fiyatı

Model Fiyat M4 MacBook Air 11 inç 49.999 TL M4 MacBook Air 13 inç 59.999 TL

Ön siparişler bugün itibarıyla açılırken, sevkiyatların 12 Mart Çarşamba günü başlaması bekleniyor.

Apple'ın tanıtılan tüm yeni ürünleri: