Apple, 2021'in ilk büyük etkinliğinin ne zaman olacağını resmen duyurdu. 'Peak Performance' sloganı ile duyurulan etkinlik, 8 Mart'ta Apple Park'tan canlı olarak gerçekleşecek.

Apple, geçtiğimiz sene son olarak iPhone 13 ailesini karşımıza çıkardığı bir etkinlik ile kendini göstermişti. Ancak bildiğiniz üzere her senenin ilk çeyreğinde de bir Apple etkinliği oluyor. Bu sene gerçekleşecek ilk Apple etkinliği için ise bugüne kadar kesin bir tarih yoktu.

Ancak bugün gerçekleşen basın daveti ve açıklamalar ile Apple'ın yeni etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceğini nihayet öğrenmiş olduk. Gelen ilk bilgilere göre Apple 'Peek Performance' sloganı ile gerçekleştireceği etkiniği için tarih olarak 8 Mart'ı işaret etti. Etkinlik, 8 Mart tarihinde Apple Park'tan canlı olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik kısa bir video ile tanıtıldı

Apple'ın son yıllarda daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir iPhone alternatifi olarak piyasaya sürdüğü iPhone SE'lerin yeni jenerasyonu, şüphesiz ki 8 Mart'ta gerçekleşecek Apple etkinliğine yönelik en popüler beklentilerden biri. Ancak tabii ki etkinliklerinde karşımıza çıkaracağı ürünler ve teknoljiler konusunda adeta ağzı mühürlü duran Apple'dan henüz bu konuda bir bilgi gelmiş değil.

Etkinlikte karşımıza gelmesi beklenen bir diğer ürün ise yeni iPad Air. Ancak bu cihaza dair de elimizde şu an söylentiler dışında bir şey yok. Ayrıca şirketin yeni bir Mac modeli ve yeni yazılım güncellemelerini de etkinlik için sıraya koymuş olabileceği düşünülüyor.

Apple Peek Performance etkinliğinde tanıtması beklenen tüm yenilikler

iPhone SE

iPad Air

Yeni bir Mac

iOS 15.4 güncellemesi

Universal Control isimli yeni bir özellik (Tüm Apple cihazlarında ortak klavye ve mouse kullanmaya yarayan bir özellik)

Apple Peek Performance etkinliği nasıl izlenir?

Apple'ın etkinliği şirketin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Dilerseniz yukarıdaki videoda hatırlatıcıyı açarak etkinliği doğrudan YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.