Uzun süredir söylentilere konu olan Apple Glasses akıllı gözlükler gelecek yılın ilk yarısında karşımıza çıkabilir. Gözlüklerin tanıtılmasından birkaç ay sonra da piyasaya çıkması bekleniyor.

Giyilebilir teknolojiler son yılların en gözde alanları arasında yer alıyor. Akıllı saatler, bileklikler, ayakkabılar derken sırada gözlükler yer alıyor. Apple da uzun süredir yeni akıllı gözlük üretmesi beklenen firmalar arasında bulunuyor.

Aslında akıllı gözlükler fikri çok da eski değil. Bu konsept uzun süredir çeşitli firmalar tarafından gündeme getiriliyor. Giyilebilir teknolojiler sektörünün önde gelen firmalarından Apple’ın da böyle bir ürün geliştirmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

Apple Glasses, 2021’in ilk yarısında tanıtılabilir

Twitter’da çeşitli söylentiler, sızıntılar ve bilgiler paylaşan isimlerden biri olan Jon Prosser’a göre Apple Glasses gelecek yılın ilk yarısında tanıtılacak. Prosser, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bu sefer Kuo’ya karşı çıktığıma inanamıyorum… ama yanıldığını düşünüyorum.

Apple Glasses Mart-Haziran 2021’i hedefliyor.

Ayrıca,

Onları gördüm.

İnanılmaz şıklar.

Yakında size de göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Önceki tahminler 2022 idi

Daha önce Ming-Chi Kuo, Apple Glasses akıllı gözlüklerin 2022 yılında piyasaya çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Jon Prosser ise yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerinin gelecek yılın mart veya haziran ayında tanıtılacağını, 2022’de satışa çıkacağını söylüyor.

Apple’ın yakın zamanda tanıttığı bazı cihazlarının piyasaya çıkışının birkaç ay süreceğini göz önüne alırsak, bu hiç de şaşırtıcı değil. Eylül 2014’de tanıtılan ilk Apple Watch, bir sonraki yılın nisan ayında piyasaya yer almıştı. HomePod da benzer bir yol izlemişti. AirPower da tanıtılmasına rağmen henüz piyasaya çıkmadı.

Söylentilere göre Apple iki farklı artırılmış gerçeklik cihazı üzerinde çalışıyor olabilir. Cihazların duyurusu ile çıkışı arasındaki süre ise uygulama geliştiricilere bu zaman zarfında yeni uygulamalar geliştirme şansı verecektir. Ayrıca bu sayede yeni cihazlar hakkında daha az ve daha kesinlikten uzak söylentiler duyacağız. Yeni artırılmış gerçeklik gözlükleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.