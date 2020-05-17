iPhone ve diğer elektronik cihazların üreticisi Foxconn, Ocak - Mart 2020 arasındaki istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre şirket, son 20 yıldaki en düşük geliri elde etmiş oldu.

Apple’ın iPhone cihazlarını üretmesiyle bilinen elektronik cihaz üreticisi Foxconn, 2020’nin ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Merkezi Tayvan’da bulunan çok uluslu şirket, koronavirüs nedeniyle Çin’de bulunan tüm fabrikalarını uzun bir süre kapatmak zorunda kalmıştı. Çin’deki virüs tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından üretime yeniden başlayan şirket, buna rağmen son 20 yıldaki en düşük gelirini elde etti.

Yüzde 90’lık bir düşüşle 2020’nin ilk çeyreğinde 70,3 milyon dolar net kar elde edebilen Foxconn, 2000 yılının ilk çeyreğinden beri ilk kez bu kadar az gelir elde etmiş oldu. Piyasa analistlerinin tahmininden bile 4 kat daha az gelir elde edebilen Foxconn, ikinci çeyrekte yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Şirketin, akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği talebindeki düşüşle bağlantılı olarak yaşadığı gelir eksikliğini 2020’nin ikinci çeyreğinde yeniden istikrara kavuşturması bekleniyor. Önümüzdeki dönem 1. çeyreğe göre çift haneli bir yüzdeyle büyüme kaydetmeyi hedefleyen şirket, şu anda Çin’deki fabrikalarında tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

Çin’deki süreç daha önceydi

Foxconn’un bu kadar büyük bir düşüş yaşayıp sonra yeniden gelir artışı beklemesinin sebebi Çin’in virüsle daha önceden uğraşıp sonrasında kontrol altına almasından kaynaklanıyor. Tüm dünyada Mart ayında büyük etkiler gösteren COVID-19, Çin’de Ocak - Mart ayları arasında sorunlara yol açmıştı.

Üretim var talep yok

Foxconn, 2. çeyrek için olumlu sonuçlar bekliyor olsa da akıllı telefon üreticilerinin ikinci çeyrekte de sorun yaşaması bekleniyor. Salgın ilk kez Çin’de çıktığında üretim durduğu için müşterilerine ürün yetiştirmekte zorlanan firmalar, salgının Dünya’ya yayılmasının ardından üretim olsa da talep olmamasından dolayı zor bir dönem geçiriyor. Pek çok kişi, pandemi sürecinde akıllı telefon gibi pahalı ürünleri ikinci plana atarak ellerinde para bulundurmayı tercih ediyorlar.