Apple ve Google tarafından koronavirüsün takibi için sunulacak uygulamalar için oluşturulan koronavirüs maruz kalma bildirim API’nın örnek kodları, kullanıcı arayüzü ve politikaları yayınlandı.

Apple ve Google, koronavirüs salgının başlamasının ardından koronavirüs vakalarının ve potansiyel yayılmaların takip edilebilmesi için bir sistem üzerinde çalışmaya başlamışlardı. İki şirket geliştirme aşamasının ardından koronavirüs takip uygulamalarında kullanılacak API’nin detaylarını açıkladılar.

Apple ve Google’ın geliştirdiği Bildirim API’sinin ilk sürümü geçtiğimiz hafta iOS'te Xcode’un beta güncellemesi için Kişi İzleme API’si ismi ile yayınlandı. Xcode’da yayınlanan beta sürümün ardından iki şirket de bugün hem Android hem de iOS için kullanılabilecek API’nin örnek kodları ve kullanıcı arayüzünü yayınladı.

Koronavirüs maruz kalma bildirim API’sini kullanmak için uyulması gerekenler

Halk sağlığı kurumları için çalışan geliştiricilerin hızlı bir şekilde koronavirüs takip uygulaması oluşturabilmesi için geliştirilen API’nin uyulması gereken politikaları da Google ve Apple tarafından yayınlandı.

Yayınlanan politikalara göre API, resmi bir halk sağlığı kurumu veya hükümetler tarafından kullanılabilecek. Koronavirüsün takibi için geliştirilen uygulamalarda API’nin çalışması için uygulamayı kullanacak kullanıcının gönüllü onayı gerekiyor. API’nin politikalarında maruz kalma bildirimi amacıyla sadece asgari miktarda bilginin toplanabileceği ve bu bilgilerin sadece koronavirüsün takibi için kullanılabileceği yer alıyor.

Google ve Apple tarafından geliştirilen API ile ilgili en önemli soru işaretlerinden olan konum verilerinin kullanılması konusu da API’nin politika belgesinde açıklığa kavuşturuluyor. API’nin politika belgesinde konum verileri ile çalışan var olan uygulamaların, söz konusu API’yi kullanamayacağı belirtiliyor.

Ayrıca API kullanılarak geliştirilecek uygulamaların her ülke için sadece bir tane olabileceği de belirtiliyor. Bir ülkenin farklı eyaletleri veya bölgeleri için yayınlanacak uygulama için Apple ve Google’a bildirim yapılacak ve uygulamanın yayınlanma kilidi ancak o zaman kaldırılabilecek. Bu şekilde onlarca koronavirüs uygulamasının mağazalarda yer alması engellenirken aynı zamandan kullanıcıların verileri geniş bir kitleye açılmamış olacak.

API’nin genel sürümü mayıs ayı sonunda yayınlanacak

Maruz kalma bildirim API’sini geliştiren Apple ve Google, API’nin genel sürümünün bu ayın sonunda yayınlanacağını açıkladı. API’nin genel sürümü yayınlanana kadar iki şirket de API üzerinde çalışmaya devam edecek.

Google ve Apple, maruz kalma bildirim API’sini iOS ve Android platformlarında kendi koronavirüs takip uygulamasını geliştirmek isteyen halk sağlığı kurumları için geliştirdi. İki şirket, kullanıcıların hassas verilerinin korunması için konum verilerinin kullanılmasının yerine bluetooth tanımlayacılarına dayalı bir sistem geliştirdiler.

Apple ve Google'ın geliştirdiği maruz kalma bildirim API'nin örnek uygulama görselleri: