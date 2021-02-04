CNBC, Apple'ın otomobil projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, dün ortaya atılan ve Kia Motors ile Apple'ın anlaştığını duyuran iddialar doğrulandı. Ancak Apple, sadece bu kadarla yetinmeyecek. İddialara göre şirket, yeni ortak arayışında.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, son dönemlerde gündemin bir numarası olan otomobil projesi için Kia Motors ile ön anlaşmaya vardığından, 17 Şubat'ta imzaların atılabileceğinen bahsetmiştik.Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Köklü haber kaynaklarından bir tanesi olan CNBC, konuyla ilgili kendi açıklamalarını yaptı. Yapılan açıklamalarda, Apple ile Kia Motors anlaşması doğrulandı.

CNBC'den gelen bilgilere göre Apple ile Kia Motors arasında anlaşmaya varıldığı artık bir sır değil. Apple, 3,6 milyar dolarlık yatırım ile Kia Motors'un kendisi için otomobil üretmesini sağlayacak. Ancak anlaşma, sadece bu kadarla sınırlı olmayacakmış. CNBC'ye göre Apple'ın, otomobil projesindeki bir numaralı ortağı Kia Motors olacak. Ancak teknoloji devi, otomobil sektörünün diğer temsilcileri ile görüşme halinde ve kendine yeni ortaklar arıyor.

Apple'ın ilk otomobili, tamamen otonom olacak

CNBC'nin haberi, ilginç bir detay içeriyor. Apple'ın otomobil projesi ile ilgili bugüne dek ortaya atılan iddialar, bu aracın elektrik motorlu yapısının yanı sıra, otonom sürüş sistemlerine sahip olacağını gösteriyordu. CNBC de bu iddiayı destekleyerek, aracın tamamen otonom yapıda olacağını ve şoföre ihtiyaç duymayacağını, ayrıca sürücüler için de üretilmeyeceğini söylüyor. CNBC'ye göre bu durum, piyasaya sürülen ilk Apple otomobillerin bizim gibi tüketiciler için değil; teslimat ve taşıma şirketleri için geliştiriliyor olmasından kaynaklanıyor.

Aslına bakacak olursak CNBC'nin özellikle de tamamen otonom vurgusu, çok dikkat çekici. Zira bugün, tamamen otonom yapıda olan bir otomobil yok. Bu alanda en iyi olan Tesla bile, otonom araçlar konusunda istenen seviyeye ulaşamadı. Haliyle Apple'ın birkaç yıl içerisinde böyle gelişmiş bir otomobil ile karşımıza çıkabilecek olması, otomobil sektörü için büyük bir devrim olacak.