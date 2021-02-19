Xiaomi'nin Otomobil Projesi Üzerinde Çalıştığı Bildiriliyor

Çin merkezli bir haber kaynağı, teknoloji devi Xiaomi'nin otomobil işine giriştiğini açıkladı. İddialara göre Xiaomi, otomobil projesini stratejik bir hamle olarak görüyor ve projenin başında da şirket CEO'su Lei Jun bulunuyor.

Otomobil sektörü, şu sıralar hareketli bir sürecin içinden geçiyor. Tesla'nın başlattığı elektrikli otomobil furyası, dünyanın önde gelen tüm şirketlerinin iştahını kabartıyor. Diğer otomobil üreticileri bir yana, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bile elektrik motorlu otomobil projesinin varlığından bahsediliyor. Ancak sektördeki gelişmeler bunlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Çin'den gelen haberlere göre son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden Xiaomi de otomobil projesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çin merkezli haber kaynağı iFengNews tarafından ortaya atılan iddiaya göre Xiaomi, kendi otomobilini üretmeyi stratejik bir adım olarak nitelendiriyor. Şirkete yakın kaynaklardan edindiği bilgileri aktaran iFengNews, şu an için spesifik ayrıntılar ile yol haritasının belli olmadığını, bu kararın değişkenlik gösterebileceğini vurguluyor. Ancak projeyi önemseyen isim, dikkatlerden kaçmıyor.

Xiaomi'nin otomobil projesi, şirket kurucusu Lei Jun liderliğinde sürdürülecek

Edinilen bilgilere göre Xiaomi'nin otomobil projesi, şirketin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun liderliğinde hayata geçirilecek. Eğer doğruysa, projenin çok iddialı olabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü Lei Jun, 2013 yılında iki kez ABD'ye gitmiş ve Tesla CEO'su Elon Musk ile masaya oturmuştu. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen görüşme, muhtemelen otomobiller ile ilgiliydi ve eğer anlaşmaya varıldıysa, Xiaomi ile Tesla ortaklığının büyük yeniliklere gebe olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Tahmin edebileceğiniz üzere Xiaomi, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak Apple'ın doğrudan girdiği, Huawei'nin ise arka planda çalıştığı otomobil sektörü, elbette Xiaomi'nin de dikkatini çekecektir. Ancak konunun geleceğinin nasıl olacağını yalnızca zaman gösterecek...