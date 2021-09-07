Apple, ABD Federal İletişim Kurumu'na MagSafe ile ilgili yeni evraklar sundu. 4 adet yeni cihazla yapılan test sonuçlarını gösteren bu evraklar, MagSafe'in ilk kez kullanıldığı iPhone 12 ailesini "eski cihaz" olarak lanse ediyor.

Apple, ABD Federal İletişim Kurulu'na (FCC) MagSafe için bazı yeni evraklar sundu. Bu evraklar, MagSafe teknolojinin iPhone 13 ailesiyle ne gibi güncellemeler alacağını göstermiyor. Ancak evraklar içerisinde ilginç bir detay var. Apple, MagSafe destekli ilk modeli olan iPhone 12 ailesini, yeni evraklarda "eski cihaz" olarak nitelendiriyor.

Apple, FCC'ye sunduğu evraklarda 4 yeni akıllı telefondan bahsediyor. "A2176", "A2172", "A2341" ve "A2342" olarak kodlanan bu modeller, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'i temsil ediyor. Şirket, denetleyici kuruma sunduğu evraklarda MagSafe ile yeni cihazlarda yapılan testlere dair verileri sunuyor.

MagSafe, iPhone 13 ailesi ile biraz daha güçlenecek

Apple'ın FCC'ye sunduğu belgeler, neden yeni bir test yapıldığına dair bir bilgi de sunmuyor. Ancak sektör kaynakları, kuruma sunulan evrakların daha güçlü bir MagSafe'in işareti olduğunu düşünüyorlar. Tahminlere göre Apple, iPhone 13 için MagSafe'i biraz daha güçlendirdi ve yasal onay alabilmek için de yaptığı test sonuçları paylaştı.

Apple, geçen yıl ilk kez kullanıma sunduğu MagSafe teknolojisinin yeni versiyonu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta bir lansman düzenleyecek. iPhone 13 ailesinin yanı sıra Apple Watch Series 7'nin de duyurulması muhtemel olan bu lansman, MagSafe'in ne denli güçlendiğine de ışık tutacaktır.