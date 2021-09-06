iPhone 13 Pro Max'in Silikon Kılıfları Açığa Çıktı

Apple'ın iPhone 13 Pro Max modelleri için hazırladığı silikon kılıfların görüntüleri ortaya çıktı. Twitter üzerinden servis edilen görüntüler, lansman için her şeyin hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Bu lansman, çok büyük bir ihtimalle 14 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok büyük bir ihmalle 14 Eylül Salı günü bir lansman gerçekleştirecek. iOS 15'in kullanıma sunulması muhtemel bu lansman, iPhone 13 ailesinin de tanıtımını içerecek. Ayrıca Apple Watch Series 7 ile de bu etkinlikte tanışma ihtimalimiz var. Servis edilen bazı yeni görüntüler ise Apple'ın iPhone 13 Pro Max için piyasaya süreceği kılıfların hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Önce PinkDon1, sonra da Majin Bu isimli Twitter kullanıcıları tarafından paylaşılan bir video, biz dizi iPhone 13 Pro Max kılıfını gözler önüne seriyor. Üstelik Apple'a ait olduğu ileri sürülen görüntüler, bir süre önce tartışılan iPhone 13 isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair meseleye de yeni bir delil sunuyor. Zira görüntüde yer alan silikon kılıflarda iPhone 13 Pro Max ibarelerini barındırıyor.

İşte iPhone 13 Pro Max'in silikon kılıfları

Servis edilen görüntüler, iPhone 13 Pro Max'e ilişkin herhangi bir detay sunmuyor. Ancak bu görüntüler, iPhone 13 Pro Max'in kamera kurulumunun devasa bir büyüklüğe sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca bu gelişme, Apple'ın lansman için hazır olduğunun da açık bir göstergesi. Zira şirket, telefon bir yana telefonların kılıflarını bile nakliye için hazırlamış durumda. Artık her şey Apple'ın tarih için kesin bir açıklama yapmasına kaldı.

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 13 modelleri ile ilgili pek çok bilgi zaten açığa çıkmış durumda. Apple tarafından yapılacak lansman etkinliği, bu telefonlarla ilgili açığa çıkan bilgilerin çok büyük bir bölümünü doğrulayacak. Ancak şirketin ters köşe yapma ihtimali de var. Düşük bir ihtimal olsa da iPhone 13 satın alma kararı almadan önce Apple'ın resmi açıklamalarını beklemek ve son kararı lansman sonrası vermek gerekiyor.