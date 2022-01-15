Apple, iPhone 13 Kullanıcılarının Tepkisini Çekiyor

iPhone 13 serisinde yer almayan bir özellik kullanıcılardan tepkilerin ve soruların yükselmesine yol açtı. Önceki iPhone modellerinde olan bu özelliğin iPhone 13 serisinde neden olmadığıysa henüz bilinmiyor.

Teknoloji devi Apple, bugün haber başlıklarında artırılmış gerçeklik setindeki bazı olası sorunlardan dolayı çıkış tarihini erteleyeceğine dair söylentilerle gündeme gelmişti. Şimdiyse iPhone 13 kullanıcılarının oldukça rahatsız olduğu bir konuyla tepkilerin hedefinde. Apple cihazlarla ilgili yaptığı haberlerle bilinen 9to5Mac adlı internet sitesinden elde edilen bilgilere göre iPhone 13 kullanıcıları, cihazın önemli bir özelliğine ulaşamıyor.

9to5Mac, uzun bir süredir iPhone 13 kullanıcılarının telefon görüşmelerinde kullandığı ‘aktif gürültü engelleme (noise cancelling)’ özelliğini bulamadıklarını belirtiyor. Telefonun Erişilebilirlik ayarlarından aktif hale getirilen özelliğin ilk başta bir hata sonucu yer almadığı düşünülüyordu. Ancak son bilgilere göre Apple, bu özelliği bilerek kaldırdı.

Bir çözüm üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor:

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda Apple Support ile iletişime geçen kullanıcıların aldıkları cevaplar konuya ilişkin daha net bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı. Apple, bu özelliğin bilinçli olarak kaldırıldığını ve iPhone 13 serisi akıllı telefonlarda ‘aktif gürültü engellemenin’ yer almadığını açıkladı. Şirket, şu ana kadar gelen tepkilere yönelik bir açıklama yapmadı. Buna ek olarak özelliğin neden kaldırıldığı da henüz kesin değil.

Kullanıcılar, İPhone serisinin önceki modellerinde yer alan bu özelliğin iPhone 13 serisinde olmamasını anlayamasa da ‘dagocarlito’ adlı bir Reddit kullanıcısı, bunun iOS 15’ten kaynaklanan bir problem olduğunu ve Apple’ın bir çözüm üzerinde çalıştığını iddia etti. Ancak şirketten bu yönde herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. iPhone 13 kullanıcıları okurlarımız, bu özelliğin yokluğunu siz hissettiniz mi? Gürültü engelleme özelliği olmaması satın alma sürecinde kararınızı etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.