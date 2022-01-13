1989 yılında piyasaya sürülen ve oyun dünyası için çok büyük öneme sahip olan Prince of Persia, Apple Watch’ta çalıştırıldı. Bir internet sitesine aktarılan oyun, ayrıca tüm akıllı cihazlardan oynanabilir hale geldi.

Apple’ın akıllı saat sektörünü domine eden saat modeli Apple Watch, bileğinden oyun oynamak isteyenlere birçok oyun seçeneği de sunuyor. Fakat bir geliştiricinin yayımladığı ufak bir internet sitesi, Apple Watch dahil tüm akıllı saatlerde ve cihazlarda oyun dünyasının en efsane oyunlarından Prince of Persia’nın oynanmasını sağladı.

Alman geliştirici Oliver Klemenz, 1989 yılında çıkış yapan ve oyun dünyasında özel bir yere sahip olan Prince of Persia’yı Javascript koduna dönüştürdü. Oyun, internet tarayıcısı olan her akıllı cihazda oynanabilir hale geldi. Öte yandan oyun, internet tarayıcısı olmayan Apple Watch’ta bile başarıyla çalıştırıldı.

Prince of Persia, Apple Watch’ta oynandı:

Bir internet sitesine taşınan Prince of Persia’nın Apple Watch’ta oynanması içinse çok basit bir yöntem kullanıldı. Apple Watch’ın işletim sistemi watchOS, iMessage üzerinden bir bağlantıya tıkladığınızda internet içeriğini size gösterebiliyor. İşte Oliver da iMessage üzerinden kendisine bu bağlantıyı gönderdi ve bağlantıya dokunarak oyunu akıllı saatte oynamaya başlayabildi.

İşin meraklıları için biraz teknik tarafa inmek gerekirse oyun, Phaser isimli HTML5 tabanlı bir oyun iskeletinde geliştirildi. HTML5 ve Javascript kullanılarak bir internet sitesi halinde yeniden oluşturulan oyunun kaynak kodlarına ulaşmak için bu bağlantıya tıklayarak Oliver Klemenz’in GitHub’da yayımladığı dosyaya bakabilirsiniz.

Oyunu herhangi bir platformda kendiniz oynamak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.