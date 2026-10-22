iPhone Duo, 23 Ekim’de resmen satışa sunulacak. Ancak Apple’ın açıklamasına göre Türkiye dahil tüm dünyada telefon mağazalarda sınırlı sayıda olacak.

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu geçen hafta ön siparişe açmıştı. Türkiye’de 230 bin TL’lik fiyata sahip olan yeni kulaklık, 23 Ekim günü de resmen piyasaya sürülecek ve mağazalardaki yerini almaya başlayacak. Ancak ön sipariş sürecinde stokların hemen tükenmesi nedeniyle telefona ulaşılabilirlik kullanıcılarda soru işareti yaratmıştı.

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Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Firma, iPhone Duo için nihayet mağaza tarihlerini netleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz; 23 Ekim tarihi itibarıyla ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Meksika, Almanya, Hollanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki Apple Store’larda, ayrıca İtalya’daki mağazaların büyük bir kısmında raflardaki yerini alacak.

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Mağazalarda sınırlı sayıda olacak

Ancak mağazaya gelişiyle ilgili firmanın altını çizdiği çok önemli bir detay var. Apple’ın aktardığına göre ürün mağazalarda yalnızca “sınırlı sayıda” satışa sunulacak. Bu da isteyen herkesin alamayabileceği anlamına geliyor. Şirketin üretim kapasitesinin henüz istenen seviyede olmaması, ilk etapta cihaza fiziki olarak ulaşmayı bir hayli zorlaştıracak.

iPhone Duo’nun ülkemizdeki başlangıç fiyatının **229.999 TL **olduğunu belirtelim. Depolama yükseldikçe fiyat da uçuyor. 512 GB’lik versiyon 247 bin TL, 1 TB ise 281 bin TL’lik fiyata sahip. En üst seviye 2 TB için ise 336 bin TL gibi bir fiyat ödemek gerekiyor.