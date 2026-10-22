Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple’dan Türkiye Dahil Birçok Ülkede iPhone Duo Kararı: Her İsteyen Mağazadan Alamayacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

iPhone Duo, 23 Ekim’de resmen satışa sunulacak. Ancak Apple’ın açıklamasına göre Türkiye dahil tüm dünyada telefon mağazalarda sınırlı sayıda olacak.

Apple’dan Türkiye Dahil Birçok Ülkede iPhone Duo Kararı: Her İsteyen Mağazadan Alamayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu geçen hafta ön siparişe açmıştı. Türkiye’de 230 bin TL’lik fiyata sahip olan yeni kulaklık, 23 Ekim günü de resmen piyasaya sürülecek ve mağazalardaki yerini almaya başlayacak. Ancak ön sipariş sürecinde stokların hemen tükenmesi nedeniyle telefona ulaşılabilirlik kullanıcılarda soru işareti yaratmıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Firma, iPhone Duo için nihayet mağaza tarihlerini netleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz; 23 Ekim tarihi itibarıyla ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Meksika, Almanya, Hollanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki Apple Store’larda, ayrıca İtalya’daki mağazaların büyük bir kısmında raflardaki yerini alacak.

İçerikten Görseller

Apple’dan Türkiye Dahil Birçok Ülkede iPhone Duo Kararı: Her İsteyen Mağazadan Alamayacak!
duoic

Mağazalarda sınırlı sayıda olacak

duoic

Ancak mağazaya gelişiyle ilgili firmanın altını çizdiği çok önemli bir detay var. Apple’ın aktardığına göre ürün mağazalarda yalnızca “sınırlı sayıda” satışa sunulacak. Bu da isteyen herkesin alamayabileceği anlamına geliyor. Şirketin üretim kapasitesinin henüz istenen seviyede olmaması, ilk etapta cihaza fiziki olarak ulaşmayı bir hayli zorlaştıracak.

iPhone Duo’nun ülkemizdeki başlangıç fiyatının **229.999 TL **olduğunu belirtelim. Depolama yükseldikçe fiyat da uçuyor. 512 GB’lik versiyon 247 bin TL, 1 TB ise 281 bin TL’lik fiyata sahip. En üst seviye 2 TB için ise 336 bin TL gibi bir fiyat ödemek gerekiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Katlanabilir Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com