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Apple’ın Katlanabilir Telefonu iPhone Duo Yok Sattı, Üretim Hedefi Uçtu!

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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’ya gösterilen yoğun ilgi, şirketin üretim hedefini 9,7 milyondan 14 milyona çıkardı.

Apple’ın Katlanabilir Telefonu iPhone Duo Yok Sattı, Üretim Hedefi Uçtu!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, daha ön siparişe açılır açılmaz yoğun ilgiyle karşılaştı. 16 Ekim’de başlayan siparişler öyle hızlı ilerledi ki Apple, üretim planını değiştirmek zorunda kaldı. DigiTimes’ın paylaştığı bilgilere göre Foxconn ve diğer parça üreticilerinden daha fazla cihaz üretmeleri istendi. Başlangıçta 9,7 milyon olarak belirlenen üretim hedefi de böylece 14 milyona çıkarıldı. Böylece Apple, üretim hedefini yaklaşık **yüzde 44 **artırmış oldu.

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İşin ilginç yanı, tüm bunların 1.999 dolarlık (Türkiye’de 229.999 TL’den başlayan) fiyatına rağmen yaşanması. Ön siparişler açıldıktan yalnızca 30 dakika sonra teslimat tarihlerinin 25 Ocak’a sarkması, iPhone Duo’yu bekleyenlerin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.

İçerikten Görseller

Apple’ın Katlanabilir Telefonu iPhone Duo Yok Sattı, Üretim Hedefi Uçtu!
iphone-duo-front-display-hand

Apple, Bu Talebi Karşılayabilecek mi?

iphone-duo-front-display-hand

Daha önce gündeme gelen montaj, ekran ve menteşe üretimindeki sorunlar, bu süreci zorlaştırabilir. Apple’ın üretim hedefini yükseltmesi tek başına yeterli değil; Foxconn ve diğer tedarikçilerin de üretimi aynı ölçüde artırması gerekiyor. Şimdi gözler, şirketin bu yoğun talebe ne kadar hızlı karşılık verebileceğinde.

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