Apple, Kadınlar Günü’nü İnteraktif Ana Sayfa ile Kutladı

Apple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ana sayfasını dünyayı değiştiren kadınlara adadı. Sayfaya girdiğinizde izleyebileceğiniz bir kısa film ve çeşitli alanlardan kadınların kısa hikâyelerini görebileceğiniz çerçeveler sizi karşılıyor.

Dünya çapında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da pek çok ülkede etkinliklere sahne oldu. Şirketler de bu anlamlı gün için çeşitli çalışmalar yaptı, paylaşımlarında kadınların önemini vurguladı.

Bu firmalardan biri de Apple oldu. Amerikalı teknoloji devi, ana sayfasını kadınlara ayırdı. Firmanın sayfasını ziyaret edenler çeşitli alanlardan kadınların farkına varma şansına erişti. Sayfada “Dünyayı değiştiren kadınlara, saygılarımızla” başlıklı bir video yer aldı.

Apple ana sayfası kadınların:

Sayfada yer alan kadınlar arasında #MeToo hareketini başlatan Tarana Burke, Nobel Ödülü'nü en genç yaşta kazanan insan olan ve genç kızların eğitimi için mücadele eden Malala Yousafzai, modada sürdürülebilirliğin önde gelen isimlerinden Huang Ningning gibi isimler yer alıyor.

Sayfadaki interaktif kolaj ve videonun altında ise 'Today at Apple’ın Yaratıcı Kadınlar grubu için bir bağlantı bulunuyor. Ayrıca Kode With Klossy ve Malala Fund için de bağlantılar yer alıyor. Yani Apple, bir anlamda kadınların varlığını ve önemini hatırlatıyor.

Tim Cook’tan kutlama mesajı:

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter’dan paylaştığı 8 Mart mesajında “Bugün ilerlememizi sağlayan kadınları onurlandırıyor onların omuzlarında yükselen nesilleri kutluyoruz. Her kadın güvende olmayı ve eşit muamele görmeyi hak ediyor #UluslararasıKadınlarGünü” ifadelerini kullandı.

Apple, ayrıca kadınlar gününe özel olarak Apple Watch kullanıcıların katılabileceği bir Uluslararası Kadınlar Günü Aktivite Meydan Okuması hazırladı. Bu etkinlikte en az 20 dakikalık bir süreçte koşarak, yürüyerek ya da tekerlekli sandalye egzersizi yaparak puanlar kazanabiliyorsunuz.

Biz de Webtekno olarak bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadınların, erkeklerin, çocukların ve hayvanların -kısaca hiçbir canlının- eziyet görmediği, tüm canlıların haklarının korunduğu bir dünyanın bir gün gerçek olması dileğiyle...