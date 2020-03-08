8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü her sene coşkuyla kutlanıyor. Elbette ki bu coşkuya Google’da katılıyor ve her sene bu güne özel bir Doodle hazırlıyor. Google’ın bu sene kadınlar için hazırladığı Doodle video şeklinde oldu. Aynı zamanda Google, son 12 ay içinde kadınlarla ilgili aratılan kelimeleri de paylaştı.

Bu senenin Doodle tasarımını yaratan Julie Wilkinson ve Joyanne Horscrof, Marion William ve Daphne Abderhalden tarafından canlandırılan çok katmanlı bir mandala tasarladı. Tasarlanan Doodle, 1800'lerin sonlarında ve 1930'ların başında yer alan emek hareketleri sırasında yaşamını yitiren dünya çapında kadınları gösteriyor.

Wilkinson ve Horscrof yaptığı açıklamada," Uluslararası Kadınlar Günü tarihinden ve mütevazi köklerinden, emekçi hareketinin yıllar içinde katlanarak nasıl büyüdüğünü göstermek istedik. Her aşamada yer alan kadın sayısını ve hareket geliştikçe özgürlüklerinin giderek nasıl genişlediğini tasvir eden kadınları gösterme fikrini sevdik." ifadelerini kullandı.

Google'ın Kadınlar Günü için hazırladığı Doodle

Yapılan incelemeler gösteriyor ki Google’da kadınların güçlendirilmesine yönelik olan ilgi, 2004 yılından bu yana yüzde 330’ dan fazla artış yaşadı. Google ayrıca, geçen yıl en çok aranan terimlerle ilgili bazı verileri paylaştı. Bu verilerden anlaşılıyor ki yıllar içinde güçlü kadınlara yönelik olan ilgide büyük bir artış var.

İşte son 12 ay içinde “ilk kadın...” ile arananlar

Başkan

Nobel ödülü sahibi

Kadın basketbolcu

Oy kullanımı

Kullanıcılar tarafından "tarihte ... kadınlar" aramasının sonuçları

Tarihte ünlü kadınlar

Tarihte önemli kadınlar

Tarihte etkili kadınlar

Tarihte güçlü kadınlar

Tarihte güçlü kadınlar

Son olarak, bazı güçlü kadınlar da Google aramalarında popülerdi.

Yılın en çok aranan kadınları ve meslekleri şöyle