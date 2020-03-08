Bu senenin Doodle tasarımını yaratan Julie Wilkinson ve Joyanne Horscrof, Marion William ve Daphne Abderhalden tarafından canlandırılan çok katmanlı bir mandala tasarladı. Tasarlanan Doodle, 1800'lerin sonlarında ve 1930'ların başında yer alan emek hareketleri sırasında yaşamını yitiren dünya çapında kadınları gösteriyor.
Wilkinson ve Horscrof yaptığı açıklamada," Uluslararası Kadınlar Günü tarihinden ve mütevazi köklerinden, emekçi hareketinin yıllar içinde katlanarak nasıl büyüdüğünü göstermek istedik. Her aşamada yer alan kadın sayısını ve hareket geliştikçe özgürlüklerinin giderek nasıl genişlediğini tasvir eden kadınları gösterme fikrini sevdik." ifadelerini kullandı.
Google'ın Kadınlar Günü için hazırladığı Doodle
Yapılan incelemeler gösteriyor ki Google’da kadınların güçlendirilmesine yönelik olan ilgi, 2004 yılından bu yana yüzde 330’ dan fazla artış yaşadı. Google ayrıca, geçen yıl en çok aranan terimlerle ilgili bazı verileri paylaştı. Bu verilerden anlaşılıyor ki yıllar içinde güçlü kadınlara yönelik olan ilgide büyük bir artış var.
İşte son 12 ay içinde “ilk kadın...” ile arananlar
- Başkan
- Nobel ödülü sahibi
- Kadın basketbolcu
- Oy kullanımı
Kullanıcılar tarafından "tarihte ... kadınlar" aramasının sonuçları
- Tarihte ünlü kadınlar
- Tarihte önemli kadınlar
- Tarihte etkili kadınlar
- Tarihte güçlü kadınlar
- Tarihte güçlü kadınlar
Son olarak, bazı güçlü kadınlar da Google aramalarında popülerdi.
Yılın en çok aranan kadınları ve meslekleri şöyle
- En İyi Atlet: Serena Williams
- En İyi Müzisyen: Taylor Swift
- En İyi Yazar: Toni Morrison
- En İyi Komedyen: Awkwafina