Apple, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile bir araştırma yaptı. Kişisel verilerin sızdırılmasına ilişkin bu araştırma, yaşanan sızıntıların rekor seviyelere ulaştığını gösterdi. Apple'a göre çözüm, uçtan uca şifreleme.

İnternet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi ürünlerin kullanımının yaygınlaşması ile dijital ortam güvenliği büyük önem kazandı. Ancak pek çoğumuz, bu konuda çok da iyi değiliz. Aslına bakacak olursak sadece son kullanıcı olarak bizler değil, herhangi bir nedenden ötürü verilerimizi paylaştığımız platformlar da veri koruma noktasında iyi durumda değiller. Bununla ilgili bir araştırma yaptıran Apple, çarpıcı veriler paylaştı.

Apple, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) iş birliğinde bir araştırma yaptı. Bu araştırma, siber saldırıların ve kişisel verilerin sızdırılmasının bir salgın hâline geldiğini ortaya koydu. Çünkü Apple'ın araştırmasına göre sadece son iki yılda, 2,6 milyar veri ifşa oldu. 2013 ila 2022 yılları arasında yaşanan veri ihlallerinin sayısının 3 kattan fazla arttığını gözler önüne seren araştırmaya göre 2023 yılı, veri ihlallerinin zirveye ulaştığı bir yıl olarak kayıtlara geçecek.

Son kullanıcı olarak ne kadar dikkat edersek edelim, verilerimizin korunmasını sağlamamız mümkün değil

Apple ile MIT'nin ortak çalışması, son kullanıcının yapabileceği pek de bir şey olmadığını gözler önüne serdi. Zira araştırmaya göre bilgisayar korsanları, bir siber saldırı sırasında güvenliği yüksek tutan şirketleri veya bilinçli tüketicileri hedef almıyorlar. Bunun yerine hedeflenen kişinin herhangi bir nedenle kullandığı, güvenlik seviyesi de nispeten düşük olan işletmelere saldırı yapılıyor. Bu da verilerin sızdırılmasına yol açıyor.

Apple, konuyla ilgili açıklamalarında 2023 yılına ilişkin de bazı veriler paylaştı. Apple'a göre Ocak - Eylül 2023 döneminde ABD'de yaşanan veri ihlalleri, önceki yılın aynı döneminden kıyasla yüzde 20 fazlaydı. Apple, bu veri ihlallerinin yüzde 80'den fazlasının bulut depolama teknolojilerinden kaynaklandığını söylüyor. Bununla birlikte; söz konusu dönemde fidye saldırılarının oranı da yüzde 70 artış gösterdi. Apple'a göre göre şu an için en iyi çözüm, uçtan uca şifreleme teknolojileri.