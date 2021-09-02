Apple, Kişiselleştirilmiş Reklamlar İçin Bir Pop-Up Yayınlad

Teknoloji devi Apple, iOS 15'te kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamlarla karşılaşmak isteyip istemediklerini seçmesini sağlayan bir pop-up yayınladı. Bu hamlesiyle şirket, gizliliğin artırılmasına yönelik çabalarına bir yenisini ekledi.

Apple, iOS 15 kullanıcıların App Store'da ve diğer Apple uygulamalarında kişiselleştirilmiş reklamları kapatmalarını sağlayan bir pop-up yayınladı. Pop-up, beta sürümüne dâhil edilmek yerine tamamen sunucu tarafından gönderilmiş gibi görünüyor.

Bahsi geçen pop-up App Store uygulamasını açarken çıksa da bundan daha fazlasını kapsamakta. Bu pop-up sayesinde kullanıcılar en azından bazı Apple uygulamasında kişiselleştirilmiş reklamlar görmek isteyip istemediklerini seçebiliyorlar.

Kişiselleştirilmiş reklamlar diğer uygulamalarda da engellenebilir

App Store'un yanı sıra Kişiselleştiriliş Reklamlar'ı engelleme furyasına dâhil edilebilecek uygulamalar arasında Türkiye'de kullanımda olmayan Apple News uygulaması; iTunes, Borsa ve kişiselleştirilmiş reklamlar içerebilecek diğer tüm uygulamalar bulunabilir.

Bu pop-up, Apple'ın iOS 15'te ve diğer Apple işletim sistemlerinde daha fazla gizlilik özelliğine yer verme adımıyla birlikte geldiği için bu durumda Apple'ın gizililik özelliklerini belli bir standarda oturmaya niyetli olduğunu söylemek mümkün.

Apple, daha önce, gizliliğin bir insan hakkı olduğuna dair bir açıklamada bulunmuş ve 2020 Eylül ayı itibarıyla iOS 14 ile birlikte daha fazla gizlilik özelliğine yer vermeye başlamıştı.