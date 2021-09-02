Apple, bundan sonra Spotify ve Netflix gibi aylık abonelik temelli servisler için uygulama içi kayıt olma seçeneği sunmaya başlayacak. Kullanıcılar bu tarz platformlara doğrudan App Store'de bulunan uygulamalar aracılığıyla, Apple'ın %30'luk komisyonuna takılmadan kayıt olabilecekler.

iOS kullanıcılarının bugüne kadar Spotify veya Netflix gibi platformlara uygulama üzerinden kayıt olmaları mümkün değildi. Hatta Netflix, uygulama üzerinden ilk defa kayıt olmak isteyen kullanıcılara "Bunun biraz zor olduğunu biliyoruz, ancak Netflix'e uygulama üzerinden kayıt olamazsınız" mesajını veriyordu.

App Store'da uyguladığı %30'luk komisyon yüzünden platformları böyle bir şey yapmaya mecbur kılan Apple, geri adım atmaya karar verdi. Teknoloji devi, Netflix, Amazon Kindle ve Spotify gibi sadece "okuyucu geliştiricilerine" kullanıcılarını uygulamadan kayıt sayfasına yönlendirebileceği bir bağlantı linki koymalarına izin verdi.

Apple, bu hamleyi kendisini üç yıldır izleyen Japonya Adil Ticaret Komisyonu'nun soruşturmasını kapatmak için yapıyor

Bildiğiniz üzere Apple, uygulama içi satın alma işlemlerine koyduğu komisyonlar nedeniye özellikle Epic Games gibi uygulama geliştiricileri ile tartışmalar yaşamıştı. Teknoloji devinin nasıl bir geri adım atacağı merakla beklenirken şirket, Japonya Adil Ticaret Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmayı kapatmak adına okuyucu uygulamalar için böyle bir yenilik yapmaya karar verdi.

2022 yılından itibaren Spotify, Amazon Kindle ve Netflix gibi Apple'ın okuyucu kategorisinde yer alan uygulamalar, kullanıcılarını ilk defa kayıt olabilmeleri için uygulama içinden kendi web sitelerinde yer alan kayıt sayfasına yönlendirebilecek. Böylelikle bir zamanlar imkansız olan iOS üzerinden uygulamaya ilk defa kayıt olma işlemi mümkün kılınacak. Apple, aynı zamanda bu şirketlerin uygulamaya koydukları harici bağlantı linkine tıklayan kullanıcıların verilerinin korunacağını dile getirdi.