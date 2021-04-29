2020 son çeyrekte 100 milyar dolar barajını aşarak muazzam bir gelir elde eden Apple, 2021'in ilk çeyreğinde de gelirlerini bir önceki yıla kıyasla önemli seviyede artırdı ve toplamda 89,6 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, geride bıraktığımız 2021 yılı 1. çeyreğine dair mali raporlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre Apple'ın 1. çeyrek gelirleri, bir önceki yıl kıyasla yüzde 54 gibi muazzam artış gördü ve 89,6 milyar doları buldu. Tahmin edebileceğiniz gibi iPhone satışları, hala Apple'ın en büyük gelir kalemi konumunda.

Yapılan açıklamalara göre iPhone gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artış gösterdi ve 48 milyar dolara yakın bir seviyeye ulaştı. Şüphesiz ki Apple'ın ilk 5G destekli iPhone modelleri olan iPhone 12 ailesi, Apple'ın iPhone satışlarından tek çeyrekte 50 milyar dolara yakın gelir elde etmesinde en büyük aktörler oldu.

Hem iPad hem de Mac satışları yüzde 70'in üzerinde artış gördü

COVID-19 pandemisinin uzaktan eğitim ve çalışma uygulamalarını zorunlu hale getirmesi, iPad ve Mac satışlarında da bir patlama yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle iPad gelirleri yüzde 78, Mac gelirleri ise yüzde 70 artış gördü. Yine de dünyanın yavaş yavaş "normale" dönmesiyle birlikte satışların eski seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Donanım gelirleri ilk 5G'li iPhone modelleri ve uzaktan eğitim/çalışma uygulamaları nedeniyle rekor seviyede artmış olsa da Apple, hizmet gelirlerini artırmaya da büyük önem veriyor. Abonelik servisleri dahil hizmet gelirlerini 13,3 milyar dolardan 16,9 milyar dolara çıkarmayı başaran şirket, bu konuda da istediği oranda gelişmeyi sağlamış durumda.