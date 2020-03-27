Apple'dan Evde Koronavirüs Testi Yapabileceğiniz Sayfa

ABD merkezli teknoloji devi Apple, insanların evde verilen soruları yanıtlayarak koronavirüs testi yapabileceği bir internet sayfası paylaştı. Bu noktada Apple, COVID-19'la ilgili sorulara verilen yanıtlara göre insanlara tavsiyelerde bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa zamanda yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde vaka sayıları her geçen gün artmaya devam eden virüsle mücadele için kurum ve kuruluşlar tedbirler alıyor. Pek çok özel şirketin de katıldığı bu mücadeleye önemli bir destek de Apple’dan geldi.

Koronavirüsün baş gösterdiği ilk günlerde Çin’deki fabrikalarını kapatmak zorunda kalan ABD’li firma, kendi internet sitesi üzerinde kullanıcıların koronavirüs testi yapabileceği bir sayfa yayınladı. Gelin bu sayfanın tam olarak ne olduğuna ve detaylarına daha yakından bakalım.

Apple, kullanıcılara kritik sorular sorarak yapılması gerekenleri söylüyor:

Yeni yayınlanan sayfa üzerinde Apple, COVID-19 hakkında sorulan sorulara verilen yanıtlara göre insanların tehlike altında olup olmadığına karar veriyor. Bu noktada Apple’ın sorduğu sorulardan bazıları şu şekilde:

Sürekli göğüs ağrısı, nefes almakta aşırı zorluk, sürekli baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyanma zorluğu semptomlarından birine veya birkaçına sahip misiniz? (Bu semptomlardan en az birine sahipseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.)

Kaç yaşındasınız?

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyor musunuz?

Hamilelik, astım, obezite gibi durumlardan birine sahip misiniz?

Son 14 gün içinde yurt dışı seyahati yaptınız mı?

Son 14 gün içinde COVID-19'un yaygın olduğu bir bölgede bulundunuz mu?

Son 14 gün içinde COVID-19 teşhisi konan biriyle temas ettiniz mi?

Bir bakım tesisinde yaşıyor veya çalışıyor musunuz?

Verilen yanıtlar doğrultusunda Apple, izlemeniz gereken adımları tek tek listeliyor. Bu noktada yapılması gerekenler arasında kendinizi başkalarından izole etmek, dinlenmek ve sağlıklı beslenmek ya da hekiminize başvurmak gibi şeyler yer alıyor.

Elbette, bu internet sitesi üzerinden yapılan testin kesinlikle doğru teşhis koyduğunu söyleyemeyiz ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de unutmamakta yarar var. Sizler de Apple tarafından sağlanan bu COVID-19 testini yapmak için bu bağlantı aracılığıyla siteye gidebilir, almanız gereken tedbirleri veya izlemeniz gereken adımları öğrenebilirsiniz. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın da benzer bir site oluşturduğunu ve o site hakkındaki bilgileri buradaki içeriğimizden öğrenebileceğinizi ekleyelim.