Sağlık Bakanlığı, Online Koronavirüs Testi Yayınladı

Koronavirüse bağlı vaka sayısının artmasından ve yaşanan can kayıplarından sonra Sağlık Bakanlığı, Alo 184 hattını uygulamaya koymuştu. Şimdi de vatandaşların sağlık durumu ve hastalık riski ölçen online koronavirüs testi içeren Korona Önlem uygulaması kullanıma açıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun çalışmalarıyla online koronavirüs testi içeren ‘Korona Önlem’ web sayfası hizmete başladı. Yapay zeka yazılımıyla güçlendirilen internet sitesi, sağlık bilgilerinize göre koronavirüse yakalanma riskinizi söylüyor. Aynı zamanda eğer rsikini yüksekse bilgilerinizi en yakın sağlık kuruluşuna iletiyor.

Elbette online koronavirüs testi doldursak bile asıl sorumluluk vatandaşlar olarak bizde. Zira test sonuçlarımızda yüksek riskli çıkarsak, acil şekilde en yakındaki sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Gidilmediği takdirde virüsü çevremizdeki insanlara yayabilir, risk grubundaki hastaları hayati tehlikeye sokabiliriz.

Sağlık Bakanlığı online koronavirüs testi: Korona Önlem

Saplık Bakanlığı tarafından resmi olarak sunulan bu test sırasında alınan bilgiler, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bakanlık sizden aldığı bilgilere göre önlemleri yoğunlaştırması gereken bölgeleri seçebilir. Bu nedenle forma girdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Unutmayın bu testi doldurmanız da koronavirüse karşı bir önlem sayılır.

Online koronavirüs testi nasıl yapılır?

Adım #0: Sağlık Bakanlığının Korona Önlem web sitesini açın,

Sağlık Bakanlığının Korona Önlem web sitesini açın, Adım #1: Açılan sayfaya kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin,

Açılan sayfaya kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin, Adım #2: Cinsiyet ve yaş bilginizi, son 14 günde en çok bulunduğuz şehri ve varsa kronik rahatsızlığınızı belirtin,

Cinsiyet ve yaş bilginizi, son 14 günde en çok bulunduğuz şehri ve varsa kronik rahatsızlığınızı belirtin, Adım #3: Sizden istenen "Son 14 gün" bilgilerini eksiksiz şekilde girin,

Sizden istenen "Son 14 gün" bilgilerini eksiksiz şekilde girin, Adım #4: Mevcut durumda var olan tüm şikayetlerinizi eksiksiz şekilde belirtin.

Mevcut durumda var olan tüm şikayetlerinizi eksiksiz şekilde belirtin. Adım #5: Sonuç sayfasında çıkan uyarıları LÜTFEN DİKKATE ALIN.

Adım #1: Açılan sayfaya kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin

İlk sayfa sizden istenen TC kimlik no, isim soyisim, baba adı, doğum yılı ve başında sıfır olmadan telefon numarasu bilgilerinizi girin. Ardından "Ben robot değilim" seçeneğini onaylayın, Devam et butonuna tıklayın.

Adım #2: Cinsiyet ve yaş bilginizi, son 14 günde en çok bulunduğuz şehri ve varsa kronik rahatsızlığınızı belirtin

Bu sayfada yer alan cinsiyet ve yaş bilgileri, bulunduğunuz risk grubunu tanımlamak üzere ilk detayları oluşturuyor. Ardından sağlık sekötründe çalışan bir yakının varsa bunu bildirmeniz, son olarak da listede yer alan hastalıklardan hangisine sahipseniz onu işaretlemeniz şart. Eğer bu aşamada hatalı bilgi verirseniz, toplum sağlığını riske attığınızı lütfen unutmayın.

Adım #3: Sizden istenen "Son 14 gün" bilgilerini eksiksiz şekilde girin

Sonraki kısımda son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülkeler, herhangi bir sağlık merkezinde bulunup bulunmadığınız ve solunum rahatsızlığı çeken kişilerle temas edip etmediğiniz soruluyor.

Adım #4: Mevcut durumda var olan tüm şikayetlerinizi eksiksiz şekilde belirtin.

Son adımda bulunan ve şikayetlerinizi işaretleyebileceğiniz kısımda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, göğüs sıkışması, vücut ağrıları, burun akıntısı, halsizlik gibi semptomlar sıralanıyor. Bu semptomları doğru şekilde girerek, koronavirüs riskinizi doğru şekilde öğrenebilirsiniz. Lütfen doğru bilgileri paylaşmaktan çekinmeyin, kendinizi ve çevrenizdeki insanları riske atmayın.

Adım #5: SONUÇ sayfasında çıkan uyarıları LÜTFEN DİKKATE ALIN.

Online koronavirüs testinde doldurduğunuz bilgilere göre yapılan kısa analiz, virüsle enfekte olmuş olma ihtimalinizi değerlendiriyor, buna göre bir sonuç üretiliyor. Vatandaşlar tarafından ilgi gören bu yeni sistemin işe yaraması ve sağlık kurumlarının gereksiz yere işgal edilmemesinin sağlanması bekleniyor.

Sisteme girerken kullanılan kişisel verilerin korunması konusunda ise veri sorumlusu vasfıyla Sağlık Bakanlığı’nın veri işleme süreçleriyle ilgili, “Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir” açıklamasını yaptığını haberimizin sonunda belirtmeden geçmeyelim.