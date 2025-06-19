Apple, App Store’daki sahte bir kripto uygulaması nedeniyle kullanıcı güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle davalık oldu. ABD'de açılan toplu davada, Apple’ın App Store’daki denetim süreçlerinin yetersiz olduğu ve kullanıcıları yanılttığı iddia edildi. Apple yeniden mahkemelik oldu.

Apple, App Store’da yer alan sahte bir kripto uygulaması yüzünden yeni bir dava ile gündemde. ABD’de açılan toplu davada, Apple’ın kullanıcı güvenine zarar verdiği ve uygulamaları yeterince denetlemediği iddia ediliyor.

Swiftcrypt adlı uygulama, App Store’da yasal bir kripto yatırım aracı gibi görünüyordu. Ancak iddialara göre bu uygulama aslında organize bir dolandırıcılık sisteminin parçasıydı. Kullanıcılar, zamanla güven duymaya başladıkları bu platforma on binlerce dolar yatırdıktan sonra tüm paralarının bir anda kaybolduğunu söylüyor.

App Store’un güvenlik algısı dava konusu oldu

Davanın başvuran isimlerinden Danyell Shin, 2024’ün sonlarında Swiftcrypt’i App Store üzerinden indirip kullanmaya başladığını ve toplamda 80.000 dolardan fazla kaybettiğini belirtiyor. Dava dosyasında, Apple’ın “güvenli ve denetlenmiş” bir platform sunduğuna dair söylemlerinin kullanıcıları yanılttığı ve bu algının dolandırıcılığın önünü açtığı ifade ediliyor.

Davada sadece kaybedilen paraların telafisi istenmiyor. Aynı zamanda Apple’ın App Store’un güvenli olduğuna dair oluşturduğu algının da düzeltilmesi talep ediliyor. Şirketin bu güvenlik imajıyla iPhone’un değerini yükselttiği ve kullanıcıların bu yüzden cihazlara daha fazla ödeme yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.