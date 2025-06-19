Apple'ın yeni bir patenti, iPhone'ların kamera özelliklerine çağ atlatacak gibi görünüyor. Kullanılıp kullanılmayacağı bilinmeyen patent, kameraların otomatik odaklama teknolojisine odaklanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dikkat çeken bir gelişme ile gündem oldu. Firmanın ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) onaylattığı yeni bir patent, iPhone sahipleri için yepyeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Eğer bu patent gerçek bir teknoloji hâline gelirse iPhone'larda hareket hâlinde fotoğraf çekmek, çocuk oyuncağı olacak.

Apple'ın yeni patenti, iPhone'lardaki otomatik odaklama teknolojisine odaklanıyor. Mevcut akıllı telefonlar, otomatik odaklama işlemi için sensörleri hareket ettiriyor. Ancak bu durum, hareket hâlindeyken istenilen kaliteyi sunamıyor. İşte Apple ise bunun yerine bir çift lazer kullanmayı düşünüyor. Peki bunun nasıl bir avantajı olacak? Gelin açıklayalım.

Lens, lazerin tespit ettiği noktaya doğru dönecek

Apple'ın yeni patenti şöyle çalışıyor; cihaza eklenecek lazer sensörleri, odaklanacak nesneye farklı açılarda olan bir çift lazer atışı gönderecek. Sensörler, bu lazer atışlarının ne zaman döndüğünü hesaplayacak. Her iki lazer atışının geri dönüş süresi aynı ise nesneye odaklanılacak. iPhone'daki lens, lazerin odaklandığı nesneye doğru hareket edecek. Süre farkı oluşması hâlinde ise ya geleneksel odaklama yöntemi denenecek ya da yeni bir lazer atışı yapılacak.

Bu teknoloji, sensörlerin hareketini büyük oranda engelleyecek. Tabii bu da enerji tüketimini düşürecek. Ayrıca hareket hâlindeyken, hayvanat bahçesi çiti ya da cam pencere gibi senaryolarda yaşanacak yansıma kaynaklı hataları ortadan kaldırmış olacak. Ancak Apple, bu patenti hangi ürünlerinde ve ne zaman kullanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani burada anlattığımız teknoloji, belki de hiçbir zaman seri üretim aşamasına gelmez.