Teksas eyalet yönetimi, 6. haftadan sonra her ne pahasına olursa olsun kürtaj yaptırmayı yasakladı. Eyaletteki kadınların tepkisine yol açan yasa, Apple'ın gözünden de kaçmadı. Şirket, çalışanlarını her ne pahasına olursa olsun koruyacağını açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde ABD'nin Teksas eyaletinde kadınların tepkisini çeken bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre kadınlar, her ne sebepten olursa olsun hamileliklerinin 6. haftasından sonra kürtaj yaptıramayacaklar. Kanuna göre belirtilen zamandan sonra kürtaj yaptıran kadın ile kadının kürtaj yaptırmasına yardımcı olan hastanelere ve maddi ya da manevi destek olan kişilere dava açılması mümkün olacak. Yasanın tecavüz ve ensest ilişki gibi olağan dışı durumlar için de geçerli olması, eyalet genelinde huzursuzluğa yol açmış durumda.

Teksas yönetimi konuyla ilgili yeni bir karar alır mı bilinmez ancak teknoloji devi Apple, bu konuyla ilgili duruşunu resmen belli etmiş durumda. Konuyla ilgili bir çalışan notu yayınlayan şirket, çalışanların her ne pahasına olursa olsun korunacağını ifade etti. Apple'a göre kürtaj kararı verecek olan tek yetkili isim, hamile kalan kadının bizzat kendisi.

Seyahat izni verilecek

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, Teksas'ta çıkarılan yasayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. Bu bağlamda, alınan kararı makul bulmadıklarını ifade eden Apple yetkilileri, Teksas'taki çalışanları için bir ayrıcalık uygulayacaklarını duyurdular. Buna göre Teksas'ta Apple çalışanı bir kadın, hamileliğinin 6. haftasından sonra kürtaj yaptırmak isterse, Apple bu çalışan ya da çalışan yakınına seyahat izni verecek.

Teksas yönetimi, Apple'ın aldığı karara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yöneticilerin şu an Apple ile uğraşabilecek durumda olmadıklarını da açıkça söylemek gerek. Zira yasanın kabulü ile kadınların tepki göstermeye başladıkları eyalette, küçük çaplı da olsa bir ayaklanma yaşanıyor. Teksaslı kadınlar, ellerine aldıkları pankartlarla yasanın geri çekilmesini istiyorlar. Politikacıların konuyla ilgili nasıl bir adım atacakları ise şimdilik bilinmiyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Apple'da, çalışanlarımızın üreme sağlıklarıyla ilgili kendi kararlarını verme haklarını destekliyoruz. Teksas'taki benzersiz ve kısıtlayıcı kürtaj yasasına meydan okuyan yasal işlemleri aktif olarak izliyoruz. Bu arada, Apple'daki avantajlarımızın kapsamlı olduğunu ve kendi ülkelerinde tıbbi bakım sağlanamıyorsa, çalışanlarımızın tıbbi bakım için eyalet dışına seyahat etmelerine izin verdiğini hatırlatmak istiyoruz. Bakımınız veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin bakımı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, sağlık sigortası şirketiniz, size gizlilik içinde yardımcı olabilir. Sağlığınız ve esenliğiniz en yüksek önceliğimiz olmaya devam ederken elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz.