Apple, iPad mini'nin ardından diğer giriş seviye iPad modellerinde de kutudan şarj aletini çıkarttı.

Apple, 2022 yılındaki en uygun fiyatlı iPad modellerinde Avrupa'da USB-C şarj cihazı ile birlikte geliyor. Salı günü tanıtılan yeni iPad mini ise şarj cihazı olmadan satışa çıkacak ve bu açıdan tek istisna olacaktı. Öte yandan bu yıl içinde tanıtılan yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinde de şarj kutusundan artık şarj cihazı çıkmıyor, yalnızca USB-C bağlantı kablosu çıkıyor.

Bu değişiklik Apple'ın iPad ürün grubu ortak bağlantı kazanmış olacak. Ayrıca bu değişikliğin, Avrupa Birliği'nin düzenlemelerine bir yanıt olarak yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Apple, artık AB'nin bir parçası olmayan Birleşik Krallık'ta da kutulardan şarj aletini kaldırdı. İngiliz hükümeti de elektronik cihazlar için bir standart şarj portu belirleme üzere çalışıyordu ve yeni kıstasların AB mevzuatı ile benzerlik göstermesini bekleyebiliriz.

Fiyatlar da aşağı çekildi

Kutulardan şarj cihazlarını çıkaran Apple, bu değişiklikle birlikte sessiz sedasız şekilde iPad fiyatını Avrupa'da 439 eurodan 409 euroya çekti. Ayrıca Birleşik Krallık'ta da en uygun fiyatlı iPad'in fiyatı da 20 pound düşürülerek 329 pound olarak belirlendi. ABD'de ise giriş seviyedeki iPad'lerin fiyatları değişmedi ancak ABD'deki paketlerden hâlâ 20W şarj cihazı çıkıyor.

Kutulardan şarj cihazlarının çıkmaması aslında yeni bir şey değil ve ilk dönemlerdeki kadar tepki de çekmiyor. Apple'ın kararı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?