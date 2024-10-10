Apple'ın uzun yıllar donanım bölümünün başında olan, son 3 yıldır ise Vision Pro'nun liderliğini yapan Dan Riccio, emekliye ayrılıyor.

Apple, son zamanlarda birçok üst düzey yönetişini kaybediyordu. Örneğin ağustosta şirketin en önemli isimlerinden olan CFO pozisyonundaki Luca Maestri’nin ayrılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise bir üst düzey ayrılık daha geldi.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Apple’ın uzun yıllardır yöneticiliğini yapan ve donanım tarafının başında olan Dan Riccio, bu ayın sonunda emekli oluyor.

Geçmişte iPad bölümünü yönetmişti, Vision Pro’nun da başındaki isimdi

61 yaşındaki Riccio, 26 yıldır Apple’da çalışıyordu. 2012’de şirketin Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve Apple’ın donanımlarının başına geçmişti. Bu süreçte iPad bölümünün başındaydı. Görevi boyunca AirPods modellerinden daha büyük ekranlı iPhone’lara kadar birçok donanımın geliştirilmesinde büyük rol oynadı.

2021’de ise bu görevinden ayrılıp tamamen yeni ve gizli bir projeye geçtiği duyuruldu. Daha sonrasında ise bu projenin, Apple’ın yılın başlarında piyasaya sürdüğü ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro olduğu görüldü. Riccio, Vision Pro’nun ortaya çıkmasında en önemli isimdi. Emekli olmasının ardından yerine şirketin CEO adaylarından olan John Ternus’un geçeceği bildirildi.