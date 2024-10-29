Apple duyurularına Mac mini'nin ardından yeni M4 Pro ile devam ediyor. Şirket en güçlü yeni işlemcisi M4 Pro'yu tanıttı.

Apple her gün gerçekleştirdiği duyurulara bugün Mac mini'nin yanı sıra yeni M4 Pro işlemcisi ile devam ediyor.

Yeni M4 Pro, 14 çekirdeğe kadar çıkabilen CPU ve 20 çekirdekli GPU yapılandırması ile yüksek performans vaat ediyor. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine ve 64 GB’a kadar RAM kapasitesi gibi gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. M4 Pro’nun CPU’sunda 10 tanesi yüksek performans odaklı, dört tanesi ise enerji verimliliği odaklı olmak üzere toplamda 14 çekirdek bulunuyor.

M3 Pro'ya kıyasla ciddi bir sıçramaya sahip

Apple'ın bu yeni işlemcisi, bir önceki nesil olan M3 Pro ile kıyaslandığında ciddi bir sıçrama gösteriyor. M3 Pro, maksimum 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli bir GPU sunarken M4 Pro, her iki alanda da daha güçlü bir yapılandırma ile geliyor.

Apple, “dünyanın en hızlı CPU çekirdeği” unvanına sahip olduğunu iddia ediyor. Grafik performansı konusunda da iddialı olan Apple, M4 Pro’nun standart M4’e kıyasla grafik işleme hızını iki katına çıkarabildiğini belirtiyor.

İlk olarak Mac mini'de kullanılacak

Şirket M4 Pro’nun çok çekirdekli performansının M2 Pro’ya göre 1,6 kat ve M1 Pro’ya göre ise 1,9 kat daha hızlı olduğunu ifade ediyor. M4 Pro’nun özellikleri arasında 120 Gb/s veri aktarım hızına sahip Thunderbolt 5 desteği ve 273 GB/s bellek bant genişliği de yer alıyor. Bu hızlar, özellikle yüksek hızlı veri transferi ve bellek performansında M3 Pro'ya kıyasla %75’lik bir artış anlamına geliyor.

M4 Pro işlemci ilk olarak yeni tanıtılan Mac mini modelinde kullanılacak.

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