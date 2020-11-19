Apple'ın Türkiye'de de iddialı bir fiyat politikasıyla satışa sunduğu yeni bilgisayarı Mac Mini, bir YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı. Apple Silicon'un yeni işlemcisi M1'i bünyesinde barındıran bilgisayarın iç dizaynı son derece basit görünüyor.

Apple’ın bir masaüstü isteyen, ancak devasa kasalarla uğraşmak istemeyen kişiler için ürettiği yeni bilgisayarı Mac Mini, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulmuş ve beğeniyle karşılaşmıştı. Şu anda ülkemizde 7.899 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilen Apple Mac Mini, şirketin açıklamasına göre 3 kata kadar daha hızlı bir CPU performansı vadeden Apple M1 işlemciyle geliyor. Bununla birlikte 6 kadar daha hızlı bir grafik performansı sunan bilgisayar, Neural Engine sayesinde de 15 kata kadar daha hızlı bir yapay öğrenmeye sahip.

Tüm bu özellikleriyle ilk duyurulduğu günden beri büyük bir merak konusu olan Apple Mac Mini, Branden Geekabit isimli YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı. Bu sene ilk defa kullanılan Apple’ın kendi işlemcisi M1’i bünyesinde barındıran bilgisayarın nasıl göründüğü fazlasıyla merak ediliyordu.

Apple M1’le daha sadece bir iç dizayn

Apple’ın her zaman ön plana çıkan tasarım algılayışı, yeni Mac Mini’de iç dizaynında da fazlasıyla yansımış görünüyor. Son derece rahat sökülebilir bir yapıya sahip olan Mac Mini, Intel işlemciler yerine Apple Silicon yongaları olan M1’ler sayesinde çok daha ufak bir alana sığabiliyor.

Mac Mini’nin sökülme videosuna baktığımızda, şirketin önceki modellerindeki benzer bir tasarımı devam ettirdiğini görüyoruz, ancak M1 kartının Intel’e göre çok daha az yer kaplaması, cihazın daha kompakt olmasını da sağlamış. Elbette M1’le gelen Mac Mini’lerde “olmasaydı da olurdu” diyebileceğimiz durumlar var. Bunların başında ise RAM ve SSD’nin doğrudan M1 anakarta lehimlenmesi geliyor. Herhangi bir slot girişi bulunmadığı için Mac Mini daha küçük kalabiliyor, ancak kullanıcılar istedikleri zaman RAM veya depolama alanı yükseltimi yapamıyor. Ayrıca Thunderbolt bağlantı sayısının da yarıya indirildiğini görüyoruz.

Apple’ın temel Mac Mini modeli yurtdışında önceki modele göre 100 dolar daha ucuza satılıyor. Daha ucuza satılmasına rağmen 3 kat daha fazla performans artışı sağlayan bilgisayarın 16 GB’a kadar süper hızlı RAM’i bulunuyor. Ayrıca 3,4 GBps hızlara çıkabilen 2 TB’a kadar SSD’yi de bünyesinde barındıran Mac Mini, temel sürümde ise daha düşük özelliklere sahip.

Apple Mac Mini teknik özellikleri

Apple Mac Mini’nin ülkemizde 7899 TL’den satışa sunulduğunu açıklamıştık. Bu fiyat aralığındaki sisteme sahip Mac Mini’nin özelliklerine baktığımızda işlemci kısmında bizleri M1 işlemci karşılıyor. Apple, yeni mini bilgisayarında işlemciyi tüm modellerinde kullanma kararı almış. Temel sürümün devamında ise 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı bulunuyor. Müşteriler, opsiyonel olarak bellekleri 16 GB’a, depolama alanını ise 512 GB, 1 TB ve 2 TB’a çıkartabiliyor.