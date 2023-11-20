Bir mühendis, Apple Magic Mouse'u kendi isteklerine göre elden geçirerek bambaşka bir cihaza çevirdi. Mühendise göre yeni farenin hiçbir kusuru bulunmuyor.

Apple'ın tasarımlarında zarif tasarımlar ve üstün teknoloji her zaman öne çıkan noktalar olarak dikkate çarpıyordu. Genel olarak firmanın tasarımları beğenilse de teknoloji devinin eleştirilen bazı ürünleri de vardı.

Bunlardan biri de Magic Mouse adlı fareydi. Şimdiye kadar bazı küçük değişiklikler geçirmiş olsa da genel anlamda Magic Mouse daha çok şaka konusu olmuştu.

Sonunda şarj olurken de kullanılabilen Magic Mouse

2009 yılında ilk defa karşımıza çıkan Magic Mouse, ergonomik anlamda eleştirilerin odağına oturmuştu. Genel olarak tasarımın kullanıcı dostu olmadığı belirtilirken, özellikle şarj girişinin farenin altında olması pek çok kullanıcıyı rahatsız ediyordu. Bu durumdan rahatsız olan kişilerden biri olan ve daha önce de Mac Mini'yi modifiye eden mühendis Ivan Kuleshov, Magic Mouse'a da bir el atmaya karar verdi.

"Magic Mouse'u hackledim.

Ve dünyanın ilk hiçbir zayıf noktası olmayan ergonomik Magic Mouse'unu yarattım.

Evet, çalışırken USB-C ile şarj edebilirsiniz!"

Mühendis, bu çalışmada öncelikli olarak Magic Mouse'un bataryasını hackleyerek işe başladı. Böylece kullanım esnasında farenin şarj olması sorun olmaktan çıktı. Ayrıca farenin ele oturmasını kolaylaştırmak için 3 boyutlu yazıcı ile de yeni bir kalıp oluşturdu.

Bununla da kalmayan mühendisin, farenin düğmelerinin tekrar kullanılabilir hâle getirmek için bazı eklemeler yapması gerekti. Magic Mouse'un sensörünün zemine temas etmesi gerektiği için düğmelere ara parça eklendi.

Kuleshov, kendi Magic Mouse'unu değiştirmek isteyenler için neler yapmaları gerektiğini de blogunda paylaştı. Yine de böyle bir değişikliğin Magic Mouse'u mutlaka garanti kapsamından çıkaracağını unutmamak gerekiyor.