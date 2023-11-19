ABD merkezli teknoloji devi Apple, fiyatıyla tartışmalara yol açan sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'sunu 2024'ün ocak ayında satışa sunacağını açıklamıştı. Ancak iddiaya göre Vision Pro, mart ayında satışa sunulabilir. Peki ama neden?

Haziran ayında WWDC etkinliğinde heyecan verici ürünler tanıtan Apple, 3499 dolarlık sanal gerçeklik gözlüğünü de bu etkinlilte tanıtmıştı. En azından kâğıt üzerinde ve birkaç videoda gördüğümüz özellikleri ile rakiplerine fark atmayı başaran Vision Pro, Mark Gurman'a göre 2024'ün ocak ayında satışa çıkacaktı.

Ancak Bloomgerg'ün Power On bültenine konuşan ünlü Apple analisti Gurman, Vision Pro'nun satış tarihinin mart ayına ertelenebileceğini söyledi. Uzun zamandır ne zaman satışa çıkacağı konusunda herkesin meraklandığı sanal gerçeklik gözlüğü, Gurman'ın söylediğine göre biraz daha beklememiz gerektiğini gösteriyor.

Vision Pro'nun satışının ertelenmesinin sebebi ise test aşamalarının henüz bitmemesi olarak gösteriliyor.

Gurman, Apple'ın Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi için 2024'ün ocak ayını gösterdiğini söylüyor ve ilk olarak ABD'de satışa sunulacak. Ancak şirket, hâlen dağıtım planları yapıyor ve cihazın henüz son test aşamaları bitmemiş olarak gözüküyor.

İlk adımda ABD'de, 2024'ün sonlarına doğru ise diğer ülkelerde satışa sunulacak olan Vision Pro, sadece resmî Apple mağazalarından ve web sayfasından temin edilebilecek. Kullanıcıların satın alma işleminden önce randevu oluşturmaları gerekiyor.

Apple, Vision Pro'yu kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşımak istediği için herhangi bir perakende mağazasında satışa sunmayacak. Çünkü perakendecilerin reçeteli lensler ve farklı boyutlardaki kafa bantlarını stoklarında bulundurması, oldukça zor görünüyor.

Gurman, ayrıca Apple'ın yazılım ekiplerinin ocak ayını işaret ettiklerini belirtiyor. Hâlihazırda iOS 17.2'nin beta sürümü, iPhone 15 Pro serisine uzamsal videolar çekebilme özelliğini getirecek. Bu da Vision Pro'nun uzamsal videoları izleme yeteneğine bağlı olarak beta sürüm ile Vision Pro'nun aynı tarihlerde sunulacağını gösteriyor.