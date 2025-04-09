Trump geçtiğimiz gün Çin'e getirdiği %104'lük ek gümrük vergisini bugün %125'e çıkardığını açıkladı.

Trump geçtiğimiz dakikalarda Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin oranını derhâl geçerli olmak üzere %125’e yükselttiğini duyurdu.

Trump, bu radikal kararın gerekçesi olarak Çin’in küresel piyasalara olan “saygısız” tavrını gösterdi. Çin’in mevcut ticaret alışkanlıklarının sürdürülebilir olmadığını savunan Trump, bu uygulamaların artık kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Trump, tüm ülkeler için "gümrük barışı" başlattı

Paylaşımında yalnızca Çin’e değil, küresel ticaretin genel gidişatına da dikkat çeken Trump, 75’ten fazla ülkenin ABD ile ticaret engelleri, tarifeler, döviz manipülasyonu ve benzeri konularda temas kurduğunu belirtti. Bu görüşmelerin ABD'nin gerekli bakanlıkları aracılığıyla sürdüğünü aktardı.

Trump ayrıca diğer ülkelerin herhangi bir misilleme uygulamaması gerekçesiyle 90 günlük bir “gümrük barışı” başlattı. Bu süre zarfında Çin harici ülkelere uygulanan vergiler %10’a indirilecek.

Trump, bu geçici indirimin ülkeler arası müzakerelere alan açacağını ve yapıcı çözümler için fırsat yaratacağını ifade ediyor.