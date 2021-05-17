Apple Music'e geleceği beklenen Hi-Fi destekli abonelik paketi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İki farklı kaynak, Apple Music'in internet sitesinde bu abonelik paketinin logosunu gördüler. O logo, siteden kaldırılmış olsa da kullanıcılar için çok önemli.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Apple Music'e yeni bir tanıtım videosu eklendiğinden bahsetmiştik. Bu video, tam olarak neyden bahsettiğini söylemiyor olsa da "Hazır olun. Müzik, sonsuza dek değişmek üzere" ibaresi, bu tanıtım videosunun bir süredir iddialar kapsamında olan Hi-Fi destekli abonelik paketine referans verildiğini düşündürmüştü. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Stijn de Vries isimli bir tasarımcı ile MacRumors, Apple'ın internet sitesinde yeni abonelik paketinin logosunun gösterildiği bir görüntü bulduğunu fark ettiler. Görünen o ki Apple geliştiricileri, bu logoyla ilgili son hazırlıklarını yaparken böyle bir olay yaşanmıştı. Çünkü yapılan son kontrollerde, bu logonun Apple'ın sitesinde yer almadığını görüyoruz.

Apple'ın Hi-Fi destekli abonelik paketinin logosu böyle görünebilir

Logonun dikkat çekici özelliği, "Lossless", yani "kayıpsız" kelimesini içeriyor oluşu. Bu ibare, Hi-Fi teknolojisinin özünü anlatmaya yetiyor. Sabah saatlerinde paylaşılan tanıtım videosunun ardından böyle bir gelişmenin yaşanmış olması, Apple'ın yeni abonelik paketinin artık çok yakında olduğunu düşündürüyor. Ancak Apple'dan, şu an için bu konuyla ilgili hiçbir açıklama duymadık.

Bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre Apple, 18 Mayıs'ta basın bülteni şeklinde sunulacak bazı açıklamalar yapacak. İşte bu açıklamalar kapsamında da Hi-Fi destekli abonelik paketinin duyurulacağı ifade ediliyor. Ayrıca şirket, tasarımı AirPods Pro'ya benzese de özellikleri açısından biraz daha düşük özelliklere sahip yeni bir kablosuz kulaklığı da bu basın bülteninde duyurabilir. Bu kablosuz kulaklığın en önemli özelliği ise tahmin edebileceğiniz üzere Hi-Fi teknolojisini destekleyecek oluşu.