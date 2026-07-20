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Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

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Apple, popüler müzik hizmeti Apple Music ve bulut hizmeti iCloud+'ın fiyatlarına ciddi zamlar yaptı. İşte Türkiye'deki yeni fiyatlar.

Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda Mac ve iPad modelleri başta olmak üzere birçok ürününün fiyatlarını ciddi oranda artıran Apple’ın zam hamleleri maalesef sona ermedi. Öyle ki ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde popüler müzik platformu Apple Music’in ve bulut hizmeti iCloud+’ın fiyatlarına zam yaptı.

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Apple Music ve iCloud+ zamları, dünya genelinde yapıldı. Yani bu da Türkiye’de de fiyatlarda artış olduğu anlamına geliyor. Apple Music, çok uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkıyordu. Gelen yeni zammın ardından fiyatları yükseldi ancak hâlâ Spotify gibi rakiplerine kıyasla önde.

İçerikten Görseller

Apple Music ve iCloud+ Fiyatlarına Büyük Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
aplmu
icloplus

Apple Music yeni fiyatı

aplmu

Paket Eski fiyatı Yeni fiyatı
Öğrenci 32,99 TL 49,99 TL
Bireysel 59,99 TL 89,99 TL
Aile 99,99 TL 149,99 TL

iCloud+ yeni fiyatı

icloplus

Paket Eski fiyatı Yeni fiyatı
50 GB 39,99 TL 49,99 TL
200 GB 129,99 TL 169,99 TL
2 TB 399,99 TL 549,99 TL
6 TB 1.299,99 TL 1.699,99 TL
12 TB 2.499,99 TL 3.399,99 TL

Fiyatlara baktığımızda Apple Music'te bireysel abonelik fiyatında %50 gibi bir artışla karşılaşıyoruz. Öğrenci aboneliği ve aile aboneliğinde de yine %50 civarlarında artış var. iCloud+ tarafında ise %25'ten %40 seviyelerine kadar paketlerine göre zamlar bulunuyor.

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