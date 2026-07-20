Yakın zamanda Mac ve iPad modelleri başta olmak üzere birçok ürününün fiyatlarını ciddi oranda artıran Apple’ın zam hamleleri maalesef sona ermedi. Öyle ki ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde popüler müzik platformu Apple Music’in ve bulut hizmeti iCloud+’ın fiyatlarına zam yaptı.
Apple Music ve iCloud+ zamları, dünya genelinde yapıldı. Yani bu da Türkiye’de de fiyatlarda artış olduğu anlamına geliyor. Apple Music, çok uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkıyordu. Gelen yeni zammın ardından fiyatları yükseldi ancak hâlâ Spotify gibi rakiplerine kıyasla önde.
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Apple Music yeni fiyatı
|Paket
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Öğrenci
|32,99 TL
|49,99 TL
|Bireysel
|59,99 TL
|89,99 TL
|Aile
|99,99 TL
|149,99 TL
iCloud+ yeni fiyatı
|Paket
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|50 GB
|39,99 TL
|49,99 TL
|200 GB
|129,99 TL
|169,99 TL
|2 TB
|399,99 TL
|549,99 TL
|6 TB
|1.299,99 TL
|1.699,99 TL
|12 TB
|2.499,99 TL
|3.399,99 TL
Fiyatlara baktığımızda Apple Music'te bireysel abonelik fiyatında %50 gibi bir artışla karşılaşıyoruz. Öğrenci aboneliği ve aile aboneliğinde de yine %50 civarlarında artış var. iCloud+ tarafında ise %25'ten %40 seviyelerine kadar paketlerine göre zamlar bulunuyor.