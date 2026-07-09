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Android Kullanıcılarına Müjde: Google Chrome'un iOS'ta Bulunan Özelliği Sonunda Android'e de Geldi!

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Google Chrome'un iOS uygulamasındaki bir özellik, artık Android uygulamasına da geldi.

Android Kullanıcılarına Müjde: Google Chrome'un iOS'ta Bulunan Özelliği Sonunda Android'e de Geldi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Chrome'un Android sürümünde uzun zamandır can sıkan bir eksiklik vardı. iOS uygulamasında yıllardır bulunan özel bir geri dönme butonu Android'de yoktu.

Kullanıcılar bugüne kadar geri dönmek için telefonun navigasyon çubuğuna güvenmek zorundaydı ancak Google, yayınladığı yeni güncellemeyle bu durumu nihayet çözüme kavuşturuyor.

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Geri tuşu artık Android'de de var (eski vs. yeni)

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Google Chrome’un Android için yayınlanan v150 sürümü, tarayıcının sağ üstündeki üç noktalı menüsüne nihayet o meşhur geri okunu entegre ediyor.

Eski sürümlerde bu menünün en üst satırında sadece ileri gitme oku yer alıyordu. Artık ileri ve geri okları yan yana duruyor. Geri butonunun yerleşmesiyle birlikte diğer ikonların da yeri kaydı. Özellikle yer imi ve indirme butonları sağa doğru kaydırıldığı için alışana kadar biraz yanlış yerlere tıklayabilirsiniz.

Diğer değişiklikler neler?

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Menünün en tepesine geri butonu eklenince, Google alan kazanmak adına diğer menü öğelerinde de ciddi bir temizlik ve isim değişikliğine gitti.

Eski Menü Öğesi Değişiklik
Site Bilgisi (i) Butonu Üst satırdan tamamen kaldırıldı.
Site Kontrolleri Kaldırılan site bilgisi yerine menünün alt kısımlarına eklenen yeni bir seçenek. İzinleri ve siteye özel ayarları buradan yönetebileceksiniz.
Ana Ekrana Ekle İsmi "Yükle ve kısayol oluştur" olarak güncellendi ve menüde biraz daha aşağıya taşındı.
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