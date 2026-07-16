Spotify'ın Türkiye'ye Özel "Yazlıkçılık 101" Deneyimi Başladı: Siz Hangi Yaz Karakterisiniz?

Spotify, Türkiye'deki kullanıcıları için hazırladığı yeni "Yazlıkçılık 101" deneyimini kullanıma sundu. Dinleme alışkanlıklarını analiz eden özellik, kullanıcıları beş farklı yaz karakterinden biriyle eşleştirirken kişiye özel çalma listeleri ve paylaşılabilir kartlar da hazırlıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dijital platformlar da kullanıcılarına özel sezonluk deneyimler sunmaya başladı. Spotify da bu kapsamda yalnızca Türkiye'deki kullanıcılar için hazırladığı Yazlıkçılık 101 isimli yeni interaktif deneyimini duyurdu. Platform, dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kullanıcıların yaz karakterini belirliyor.

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Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Üstelik bu deneyim yalnızca eğlenceli bir kişilik testiyle sınırlı değil. Spotify, sonuç ekranında yaz boyunca en çok dinlediğiniz şarkıları, karakterinize uygun özel editoryal çalma listelerini ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz kişiselleştirilmiş görselleri de tek bir yerde sunuyor.

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Beş Farklı Yaz Karakterinden Hangisisiniz?

Spotify'ın hazırladığı deneyim, Türkiye'nin yaz kültüründen ilham alan beş farklı karakter içeriyor. Bunlar; Profesyonel Tatilci, Kahvaltı Gurmesi, Düğünlerin Aranan Yüzü, Sosyal Kelebek ve Arka Koltuk DJ'i olarak sıralanıyor. Platform, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek hangi karaktere daha yakın olduğunu belirliyor.

Örneğin plajlardan çıkmayanlar Profesyonel Tatilci olurken, uzun yaz kahvaltılarının müdavimleri Kahvaltı Gurmesi olarak eşleştiriliyor. Yaz düğünlerinin enerjik isimleri Düğünlerin Aranan Yüzü olurken, sürekli arkadaş ortamlarında bulunan kullanıcılar Sosyal Kelebek, yolculuklarda müziğin kontrolünü bırakmayanlar ise Arka Koltuk DJ'i olarak sınıflandırılıyor.

Sonuçlarınızı Sosyal Medyada da Paylaşabileceksiniz

Deneyimin sonunda Spotify, kullanıcıya özel hazırladığı sonucu tek ekran üzerinden sunuyor. Burada yaz karakterinizin yanı sıra bu yaz en çok dinlediğiniz parçalar, karakterinize uygun "Yazlıkçılık 101" çalma listeleri ve paylaşılabilir görseller de yer alıyor. Böylece sonuçlarınızı doğrudan sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız mümkün oluyor.

Şirketin amacı yalnızca kullanıcıların müzik zevklerini özetlemek değil, aynı zamanda yaz dönemine özel eğlenceli ve yerel bir deneyim sunmak. Özellikle Türkiye pazarı için hazırlanan bu özellik, Spotify'ın son dönemde kullanıcı etkileşimini artırmaya yönelik geliştirdiği dikkat çekici yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Yazlıkçılık 101'e Nasıl Giriliyor?

Spotify kullanıcıları yeni deneyime mobil uygulama içerisindeki arama bölümüne "Yazlıkçılık 101" yazarak ulaşabiliyor. Alternatif olarak Spotify'ın bu deneyim için hazırladığı özel sayfa üzerinden de soru-cevap sürecini başlatmak mümkün. Kısa bir etkileşimin ardından sistem, dinleme alışkanlıklarını analiz ederek size özel yaz karakterinizi oluşturuyor.

Spotify'ın tamamen Türkiye'ye özel olarak hazırladığı bu deneyimin yaz boyunca platformun en çok konuşulan özelliklerinden biri olması bekleniyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılabilen sonuç kartları sayesinde kullanıcıların kendi yaz karakterlerini karşılaştırması da mümkün hâle geliyor.