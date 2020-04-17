Artık Apple Music İnternet Sitesinden Müzik Dinlemek Mümkün

Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı Apple Music'in yenilenen internet sitesini tüketicilerin hizmetine sundu. Bir süredir beta sürümde olan site, tüketicilere internet tarayıcısı üzerinden Apple Music'in dinleme imkanı sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tüketicilere pek çok konuda hizmet veriyor. Şirketin hizmetlerinden bir tanesi de çevrimiçi müzik platformu olan Apple Music. Ücretli bir hizmet olan Apple Music, uzunca bir süredir hayatımızda ve milyonlarca aboneye sahip. Apple şimdi, bu çevrimiçi müzik hizmeti için web tarayıcı tabanlı özel bir müzik çalar oluşturdu. Bu müzik çalar, abonelerin Apple Music'e internet tarayıcısı üzerinden erişmelerini sağlıyor.

Aslına bakacak olursak Apple, yeni internet sitesi üzerinde uzunca bir süredir çalışıyor. Hatta kısıtlı bir kullanıcı kitlesi, bu internet sitesini geçtiğimiz eylül ayından beri beta sürüm kapsamında deneyimleme imkanı buluyordu. Apple, beta kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerle yeni internet sitesi üzerindeki çalışmalarını yaptı ve en nihayetinde de bu internet sitesini normal sürüm olarak tüm kullanıcıların hizmetine sundu.

Tüketiciler artık, Apple Music'in internet sitesine girdikleri anda değişimi görebiliyorlar. Öyle ki site artık iki parçaya bölünmüş durumda. Sayfanın sol tarafında Apple Music'in kontrol paneli, sağ tarafta ise içerikleri yer alıyor. Böylelikle kullanımı kolaylaştırılan Apple Music, abonelerine doğrudan internet sitesi üzerinden müzik dinleme imkanı sunuyor.

Apple Music'in yeniden dizayn edilen internet sitesi, Apple Kimliği ile hesaplara giriş yapılmasını ya da Apple Music aboneliği oluşturulabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca Apple, daha önce Apple Music aboneliği oluşturmayan tüketicilere, bu internet sitesi üzerinden de ücretsiz deneme hesabı oluşturma fırsatı da sunuyor. Kısacası Apple Music'in yenilenen internet sitesi, artık çok daha işlevsel.

Eğer mevcut bir Apple Music aboneliğiniz bulunuyorsa, internet sitesi üzerinden yaptığınız her değişiklik, Apple Music'in mobil uygulamasını da doğrudan etkiliyor. Yani internet sitesi üzerinden oluşturduğunuz yeni çalma listeleri ya da beğenilerinize eklediğiniz şarkılar, Apple Music'e mobil uygulama üzerinden eriştiğinizde de doğrudan erişilebilir hale geliyor. ABD merkezli teknoloji devinin Apple Music için yeniden dizayn ettiği internet sitesine erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.