Bu ay başında birçok ürününe zam uygulayan Apple, şimdi ise yepyeni bir fiyat artışına gitti. Şirket, popüler müzik servisi Apple Music’in Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Apple Music’e en son zam, geçtiğimiz yıl gelmişti.
Apple Music fiyatları, yeni güncellemeyle birlikte %100 civarında zamlandı. En ucuz paket 20 TL’ye, en pahalı paket de 60 TL’ye dayandı.
Apple Music’e gelen zamla oluşan fiyatlar:
|Versiyon
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Öğrenci
|9,99 TL
|19,99 TL
|Bireysel
|19,99 TL
|39,99 TL
|Aile
|29,99 TL
|59,99 TL
1 ay ücretsiz deneme sunan Apple Music, zamdan önce en uygun müzik platformlarından biriydi. Ancak yeni zamla birlikte fiyatlar, Spotify'a çok yaklaştı.