Apple Music, Türkiye'deki fiyatlarını artırdı. Uzun bir süre sonra yapılan zamla birlikte fiyatlar ikiye katlandı.

Bu ay başında birçok ürününe zam uygulayan Apple, şimdi ise yepyeni bir fiyat artışına gitti. Şirket, popüler müzik servisi Apple Music’in Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Apple Music’e en son zam, geçtiğimiz yıl gelmişti.

Apple Music fiyatları, yeni güncellemeyle birlikte %100 civarında zamlandı. En ucuz paket 20 TL’ye, en pahalı paket de 60 TL’ye dayandı.

Apple Music’e gelen zamla oluşan fiyatlar:

Versiyon Eski fiyat Yeni fiyat Öğrenci 9,99 TL 19,99 TL Bireysel 19,99 TL 39,99 TL Aile 29,99 TL 59,99 TL

1 ay ücretsiz deneme sunan Apple Music, zamdan önce en uygun müzik platformlarından biriydi. Ancak yeni zamla birlikte fiyatlar, Spotify'a çok yaklaştı.