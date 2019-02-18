Apple, Netflix Benzeri Servisi ile Aradığını Bulamayabilir

Uzun süredir Apple’ın Netflix benzeri bir dijital içerik tüketim servisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak Apple, böyle bir servis ile beklediğini tam olarak bulamayabilir.

Apple’ın çevrimiçi içerik tüketimi tarafında attığı adımlar arasına, bir süredir Netflix’e rakip bir hizmeti de ekleyeceği yönünde bilgiler geliyor. Kısa bir süre önce de söz konusu bu hizmet ile ilgili önemli analizler ortaya çıktı.

Yapılan analizlerin sonuçlarına göre Apple, Netflix ile gireceği bu rekabette, maddi anlamda beklediğinin tam karşılığını alamayabilir.

Jefferies Group analistleri arasında yer alan Tim O’Shea, Apple’ın planladığı bu servis ile ciddi bir zorlukla karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Bu zorlukların ilki, kullanıcılara içerik sunma noktasında olacak.

Öncelikle Netflix, farklı yapımları bünyesinde barındırdığı kadar en çok da kendi orijinal içerikleri ile izleyicilerle buluşma fırsatı yakalıyor. Diğer yandan Apple’ın kendi içeriklerini üretme noktasında Netflix ile benzerlik gösteremeyeceğine dikkat çekiliyor. Bunun nedeni de aslında Apple’ın eksikliği değil, orijinal filmler ve diziler için Netflix kadar para harcamaktan çekiniyor olması şeklinde açıklanıyor.

Bir diğer zorluk ise mevcut yapımların, söz konusu hizmete dahil edilmesi olacağı belirtiliyor. Şu an için belirli firmalar üzerinden devam eden bu anlaşmalar, Apple’a çeşitli zorluklar yaşatabilir. Zira Apple’ın mevcut gelir dağılım stratejisi, eğlence içeriği tarafında karşılık bulamayabilir.

Örneğin Apple, şu an için benzer bir stratejiyi App Store tarafında uyguluyor ve yüzde 30 komisyon ile yoluna devam ediyor. Bu oranlar da film ve dizi tarafında Apple için sorunlar meydana getirebilir.

Netflix’e rakip olacak sistem, Apple’a çok da para kazandırmayabilir

Bunların dışında her şeyin beklendiği gibi gitmesi durumunda bile, Apple’ın çok da memnun olmayacağının altı çiziliyor.

Eğer Apple, 2023 yılına kadar bu servisi için 250 milyondan fazla ücretli abonelik elde edebilse bile, toplam gelirlerine sadece yüzde 5 eklendiği gerçeğiyle yüzleşiyor olacak. Üstelik bu analiz, Apple’ın 15 dolarlık fiyatlandırması üzerinden yapılmış oluyor.

O’Shea tarafından yapılan bu açıklamalar sonucunda Apple için çevrimiçi hizmetlerin hâlâ iPhone başta olmak üzere diğer ürünlerinin satışları yanında çok da büyük bir anlam ifade edemeyeceği çıkarımına ulaşılabiliyor. İlerleyen dönemlerde Apple’ın nasıl bir servis ile Netflix’e rakip olarak kullanıcıların karşısına geçeceği de büyük bir merak konusu.